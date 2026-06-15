Diário da Seleção - A adaptação

A habitual ida matinal à praia faz parte do plano delineado pela equipa técnica, com o objetivo de adaptar os jogadores às condições climatéricas locais.



%u201CJá era parte do nosso plano de trabalho ir à praia para se adaptar à humidade, ao calor e ao sol%u201D, explicou Rúben Dias, afastando a ideia de que o grupo privilegia o lazer em detrimento do treino.



O jogador da seleção nacional sublinhou que a gestão do trabalho está bem definida, com sessões divididas entre a praia, durante a manhã, e o treino convencional, à tarde.



Apesar do impacto mediático das imagens na areia, o internacional português garante que tudo faz parte de uma estratégia cuidadosamente pensada para otimizar o rendimento físico dos jogadores num ambiente exigente.



Depois de uma tempestade que condicionou os trabalhos, Portugal regressou ao relvado em Palm Beach.



A instabilidade meteorológica tem sido uma constante, mas dentro do grupo a mensagem é de adaptação e prontidão.



Matheus Nunes desvalorizou as condições imprevisíveis, lembrando que essas variáveis também poderão surgir durante a competição e que a equipa tem de estar preparada para qualquer cenário.



A seleção mantém assim o foco na preparação, ajustando-se às circunstâncias e afinando detalhes numa fase decisiva antes do arranque dos jogos no Mundial.