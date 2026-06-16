Desporto
Mundial 2026
Diário da Seleção - Houston é já quarta-feira
A seleção portuguesa entra na reta final de preparação para a estreia no Campeonato do Mundo, instalada em Palm Beach. A equipa das Quinas cumpriu mais uma sessão de treino sob comando de Roberto Martínez. O terceiro ensaio em solo norte-americano, com praticamente todo o grupo disponível, depois de alguns ajustes físicos nos primeiros dias de trabalho.
O central do Manchester City continua a ser acompanhado com cautela pela equipa médica e o seu estado físico levanta incertezas quanto à presença no jogo inaugural, numa fase em que cada detalhe conta na construção do onze inicial.
Portugal prepara-se para iniciar a sua sétima participação consecutiva em fases finais de Mundiais, com a estreia marcada para o Texas.
A equipa das quinas defronta a República Democrática do Congo, num encontro inserido no Grupo C, que marcará o arranque da campanha lusa na competição. A partida contará com arbitragem do catariano Abdou Ramon Al-Jazira.
O apito inicial está agendado para as 18h00 em Portugal continental, altura em que Cristiano Ronaldo e companhia entrarão em campo no Estádio de Houston com o objetivo claro de somar os primeiros três pontos.
Num torneio de exigência máxima, a entrada em prova assume especial importância para lançar a confiança e definir o rumo da seleção nesta caminhada mundialista.