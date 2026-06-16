Diário do Seleção - Houston é já quarta-feira

A principal dúvida mantém-se em torno de Rúben Dias, que voltou a realizar trabalho específico à margem dos restantes companheiros.



O central do Manchester City continua a ser acompanhado com cautela pela equipa médica e o seu estado físico levanta incertezas quanto à presença no jogo inaugural, numa fase em que cada detalhe conta na construção do onze inicial.



Portugal prepara-se para iniciar a sua sétima participação consecutiva em fases finais de Mundiais, com a estreia marcada para o Texas.



A equipa das quinas defronta a República Democrática do Congo, num encontro inserido no Grupo C, que marcará o arranque da campanha lusa na competição. A partida contará com arbitragem do catariano Abdou Ramon Al-Jazira.



O apito inicial está agendado para as 18h00 em Portugal continental, altura em que Cristiano Ronaldo e companhia entrarão em campo no Estádio de Houston com o objetivo claro de somar os primeiros três pontos.



Num torneio de exigência máxima, a entrada em prova assume especial importância para lançar a confiança e definir o rumo da seleção nesta caminhada mundialista.