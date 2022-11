Direitos humanos. Escolha do Catar muito criticada

Foto: Reuters

O tema dos Direitos Humanos está a gerar grandes polémicas. Os enviados da RTP falaram com o diretor da Organização internacional do Trabalho, que desmente o número de mortos na construção dos estádios que vão acolher o Mundial. As organizações não-governamentais avançam com cerca de 6.500.