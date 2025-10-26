pulse-iconDireto

Eleições no Benfica. Noronha Lopes e Rui Costa vão medir forças em segunda volta

Paulo Alexandre Amaral, Joana Raposo Santos, Cristina Sambado, Carlos Santos Neves - RTP

O Sport Lisboa e Benfica viveu este este fim de semana a eleição mais concorrida em 121 anos de história. Os sócios deram a vitória a Rui Costa, que irá agora a uma segunda volta com o adversário João Noronha Lopes. Acompanhamos aqui, ao minuto, todos os desenvolvimentos.

Nuno Cruz - NurPhoto via AFP

Lusa

Mayer reconhece resultados aquém do esperado e congratula os mais votados

O empresário Martim Mayer reconheceu que a votação que teve na corrida à presidência do Benfica (2,10%) ficou aquém do que esperava e assinalou que "o incumbente é sempre o mais forte".

"Obviamente, o incumbente é sempre o mais forte. E pareceu-me que há aqui uma mudança na continuidade e que os sócios entenderam que esse é o melhor caminho para o clube e, portanto, estamos a assistir precisamente a isso. Acho que é evidente o reforço de confiança em Rui Costa", considerou o candidato pela Lista B.

Martim Mayer fez uma primeira análise aos resultados das eleições para os órgãos sociais do clube lisboeta, que decorreram no sábado e cujos resultados foram conhecidos apenas hoje a meio da tarde.

O empresário, neto do histórico presidente Duarte Borges Coutinho, foi apenas o quinto mais votado, atrás de Rui Costa (42,13%), que é presidente em funções, João Noronha Lopes (30,26%), Luís Filipe Vieira (13,86%) e João Diogo Manteigas (11,48%).

Por último, o candidato da Lista D, Cristóvão Carvalho, foi o menos votado, com 0,18%.

"Tenho que compreender que esta minha votação foi abaixo daquilo que esperava e portanto também tenho que fazer um balanço sobre isso e com toda a humildade perceber por que é que aquilo que eu entendo que foi uma proposta feita com muito amor e com muita qualidade para os sócios do Benfica se repercutiu num resultado como este. Vou ter que perceber isso melhor", referiu Mayer.

Martim Mayer não quis manifestar, para já, qualquer apoio a Rui Costa ou Noronha Lopes, que vão a eleições numa segunda volta, agendadas para 08 de novembro, e disse que congratulará os dois candidatos mais votados.

"Entendi que não é dia ainda para o fazer. Posso vir a fazer, não digo que não, mas também não digo que sim. É um dia de balanço, é um dia de descanso e portanto temos que nos concentrar no que aconteceu", assinalou.

Momento-Chave
RTP

Rui Costa diz que segunda volta "era quase inevitável"

Rui Costa, vencedor das eleições, disse aos jornalistas que não podia estar mais orgulhoso dos resultados e frisou que seria "quase inevitável" uma segunda volta.

"Com seis candidatos era quase inevitável que houvesse uma segunda volta. Estou muito satisfeito, estou muito feliz por este voto de confiança que me deram uma vez mais os sócios do Benfica", declarou o candidato.

"Não posso estar mais orgulhoso", confessou.

Questionado sobre o apoio com que conta para a segunda volta, respondeu que conta com o apoio dos benfiquistas, "como sempre".

"Não estou a pensar nos outros candidatos. Acho que foi uma campanha muito interessante para a história do Benfica. Seis candidatos que também proporcionaram todo este envolvimento dos sócios", afirmou.

“Eu ainda não ganhei nada. Neste momento continuo a ser o presidente do Benfica, com a responsabilidade de ser o presidente do Benfica e não vou abdicar disso. Isso será sempre metido à frente de tudo. E depois sim continuar com a campanha”, acrescentou.
Momento-Chave
RTP

Noronha Lopes confirma que irá a segunda volta com Rui Costa

João Noronha Lopes, que arrecadou o segundo lugar nas eleições, confirmou há instantes aos jornalistas que irá a uma segunda volta com o vencedor, Rui Costa.

“Nunca dei nenhum voto por adquirido e também não dou nenhum voto por perdido. A isto chama-se democracia e, portanto, a segunda volta existe exatamente para que os sócios do Benfica possam expressar uma maioria decisiva relativamente ao próximo presidente do Benfica”, declarou.

“Eu, com toda a humildade democrática, vou sujeitar-me ao voto dos benfiquistas”.

“Acho que a segunda volta com candidatos é uma eleição nova. Mais uma vez havendo dois candidatos, acho que nós vamos poder concentrar-nos mais nas ideias e nos projetos, que é o que os sócios do Benfica querem ver discutidos”, argumentou.
Momento-Chave
RTP

Rui Costa fala num dos "momentos mais marcantes" da história do Benfica

Num comunicado divulgado no site oficial do Benfica, Rui Costa agradeceu a todos os sócios.

"Quero, enquanto presidente do Sport Lisboa e Benfica, expressar o meu profundo orgulho pela vitalidade democrática do nosso Clube", começou por escrever.

Rui Costa considerou ainda que o clube e os seus sócios "deram, uma vez mais, uma plena demonstração da sua inigualável grandeza – em Portugal e no mundo".

"Estabelecemos um novo recorde mundial num dia intenso de democracia, pluralismo e respeito pela história e pelos valores do Sport Lisboa e Benfica".

"Foi, também, um dia de inexcedível demonstração de profissionalismo e de paixão pelo Clube por parte de todos os colaboradores que tornaram possível que um ato eleitoral de dimensão tão extraordinária decorresse com inesquecível lisura e exemplaridade", refere o benfiquista.

Por fim, expressou o seu "sincero agradecimento a todos os sócios, a todas as candidaturas e a todas as pessoas envolvidas neste ato eleitoral, que ficará para sempre inscrito como um dos momentos mais marcantes da história" do Sport Lisboa e Benfica.
Momento-Chave
RTP

Rui Costa vence com 42,13% dos votos

Fonte: slbenfica.pt

Já foram apuradas todas as secções de voto. A lista G, de Rui Costa, ficou em primeiro lugar, com 42,13 por cento dos votos. Segue-se a lista F, de João Noronha Lopes, com 30,26 por cento.

A lista E, de Luís Filipe Vieira, obteve 13,86 por cento. Em quarto lugar ficou a lista C, de João Diogo Manteigas, com 11,48 por cento.

Segue-se a lista B, de Martim Mayer, com 2,10 por cento, e a lista D, de Cristóvão Carvalho, com 0,18 por cento.

Momento-Chave
Ponto de situação
RTP

Apuradas 107 de 108 secções. Espera-se declaração de Rui Costa às 17h30

Fonte: slbenfica.pt

O presidente em exercício do Benfica tem prevista uma declaração para as 17h30. Pouco depois das 16h00, ainda não havia resultados finais oficiais das eleições, mas a segunda volta parecia ser já uma certeza.
Momento-Chave
"Uma campanha séria"
RTP

Cristóvão Carvalho reconhece que resultado "esteve longe" da ambição

O candidato à presidência do Benfica Cristóvão Carvalho admite ter ficado distante do que ambicionava, assumindo já que Rui Costa e João Noronha Lopes serão protagonistas de uma segunda volta.

"O resultado esteve longe de ser o que ambicionávamos, mas saímos deste processo com a convicção e a certeza de termos feito uma campanha séria, honesta e sempre centrada no melhor para o Sport Lisboa e Benfica", afirmou este domingo, nas redes sociais, o candidato pela Lista D.Quando faltava inserir no sistema os números de duas secções de voto do Estádio da Luz, Cristóvão Carvalho era o menos votado dos seis candidatos, com 0,18 por cento, ou seja, 113 votantes correspondentes a 2.170 votos.


"Quero, antes de mais, dar os parabéns ao Rui Costa pelo extraordinário resultado e a João Noronha Lopes por ter conseguido passar à segunda volta. Sei que ambicionava muito mais, mas os sócios são soberanos. Nesta segunda volta, espero que honrem a responsabilidade que os sócios lhes confiaram e que coloquem sempre o Benfica acima de qualquer interesse pessoal", prosseguiu.

"O projeto não acaba aqui. Continuaremos a trabalhar, a ouvir e a defender a participação dos sócios na vida do clube. Este caminho não se esgota num ato eleitoral. A semente está lançada e vamos continuar a cuidar dela".
Momento-Chave
Reta final
RTP

Apuradas 106 de 108 secções de voto

O Benfica ainda não tem novo presidente confirmado e o processo pode prolongar-se por mais algumas horas. Rui Costa segue na dianteira da corrida. A dúvida agora reside no cenário de uma segunda volta a 8 de novembro.

As eleições para os órgãos sociais do Benfica tiveram uma afluência de 85.422 sócios, uma nova marca à escala mundial. Estavam aptos a participar no escrutínio 160.182 sócios.
Momento-Chave
Urnas apuradas em "processo manual"
RTP

Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica sublinha complexidade da operação

Em declarações aos jornalistas no Estádio da Luz, ao início da tarde, José Pereira da Costa sublinhou que "foram contados cerca de 350 mil votos para quatro órgãos distintos, com vários valores de voto por voto, no enquadramento daquilo que são os estatutos do Benfica, em 106 secções fora de Lisboa e em duas secções em Lisboa, em que foram contadas cerca de 50 urnas".

"Face à recusa do voto eletrónico, todo o processo foi manual. O processo acabou por ser quase voto a voto e a inserção dos dados nas atas e nas folhas do sistema foi também feita à mão, para que os delegados assinassem as atas e as fichas. Foi um processo extraordinário de cooperação", observou ainda o dirigente benfiquista.

"Agora, contados os votos, tem que se proceder àquilo que é o apuramento", vincou o presidente da Mesa da Assembleia. Geral.

Segundo José Pereira da Costa, quando estão já apuradas todas as urnas, os resultados finais deverão ser conhecidos "durante a tarde de hoje"."É uma operação de grande envergadura. Trabalhadores do Benfica viajaram pelo mundo e pelo país".

Questionado sobre o provável desfecho deste fim de semana eleitoral, Pereira da Costa considerou "provável que haja segunda volta entre a Lista G e a Lista F", ou seja, entre Rui Costa e João Noronha Lopes.
RTP

Rui Costa distancia-se na contagem de votos

Rui Costa ganhou a primeira volta das eleições do Benfica com grande vantagem sobre o segundo candidato, João Noronha Lopes.
Ao início da tarde deste domingo, o resultado final ainda não estava apurado, mas o atual presidente reunia mais de 45 por cento dos votos.

Depois da maior participação de sócios na eleição de um clube a nível mundial, com mais de 85 mil votantes, o escrutínio foi também o mais longo de que há memória.
RTP

O que dizem as candidaturas derrotadas nas eleições benfiquistas

Derrotados em definitivo e fora de qualquer hipótese de ir a uma segunda volta, estão Luís Filipe Vieira, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.

Momento-Chave
Ponto de situação
RTP

Rui Costa na dianteira da corrida eleitoral benfiquista

É já certo que Rui Costa ganhará uma primeira volta das eleições no Benfica com importante vantagem face ao segundo candidato, João Noronha Lopes. Cerca das 13h00, o resultado final ainda não estava apurado, mas o atual presidente do clube encarnado reunia somava mais de 45 por cento dos votos - já próximo, portanto, de uma reeleição à primeira volta.

O Benfica carimbou, no sábado, a maior participação de sócios na eleição de um clube à escala mundial - mais de 85 mil votantes - e o escrutínio é também o mais longo de que há memória.Se Rui Costa não consiguir 50 por cento dos votos mais um, haverá então uma segunda volta a 8 de novembro. E a candidatura de Noronha Lopes já fez saber que o candidato está decidido a ir até ao fim.

Definitivamente arredados da corrida estão desde já os demais quatro candidatos: Luís Filipe Vieira, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.

Ao início da tarde, Bruno Baptista, diretor de campanha de Vieira, recusou a ideia de que haja derrotados naquele que foi "o maior ato de associativismo visto até hoje num clube de futebol.

Saudou também os dois candidatos apontados à segunda volta, Rui Costa e João Noronha Lopes, assinalando que "há aqui um claro bloco" entre as candidaturas do atual presidente e de Luís Filipe Vieira.
Momento-Chave
RTP

Votos estão a ser contados há 15 horas

A contagem mantém a vitória de Rui Costa, mas ainda não chegou aos 50%.
A RTP apurou que há a possibilidade de Noronha Lopes abdicar de uma segunda volta, que está agendada para 8 de novembro.
Momento-Chave
RTP

Faltam apurar 20 seções

Quando já foram contados os votos de 88 das 108 secções de voto, Rui Costa lidera a votação com 45,18 por cento dos votos contra 26,82%
Momento-Chave
RTP

Rui Costa com grande vantagem quando estão contados os votos de 79 das 108 secções

Quando estão contados os votos de 79 das 108 secções, Rui Costa regista 44,93 por cento dos votos contra 27% de João Noronha Lopes.
A RTP apurou que a candidatura de Luís Felipe Vieira já anunciou o apoio ao atual presidente benfiquista, para evitar uma segunda volta.
Momento-Chave
RTP

72 das 108 secções de votos apuradas

O atual presidente do Benfica, Rui Costa, regista 44,9 por centos dos votos e Noronha Lopes com 27,34 por cento.
Ainda está em aberto a possibilidade de uma segunda volta entre os dois candidatos mais votados.
Momento-Chave
RTP

Rui Costa lidera contagem seguido por Noronha Lopes

Estão já apuradas 60 das 108 secções. Rui Costa lidera com 44.38 por cento. Já Noronha Lopes conta com 27,56%.
Momento-Chave
Lusa

Rui Costa com 44,63% dos votos após contagem de metade das secções

O presidente do Benfica e recandidato ao cargo, Rui Costa, lidera com 44,63% após a contagem de metade das secções de voto nas eleições para os órgãos sociais do clube lisboeta, informaram hoje os `encarnados`.

O Benfica iniciou a divulgação dos resultados parciais do ato eleitoral durante a madrugada, tendo, às 07:55, disponibilizado os números após terem sido apuradas 54 das 108 secções de voto.

Assim, de um total de 454.723 votos contados, correspondentes a 23.503 sócios votantes - de um total de 85.422 participantes no sufrágio - , o antigo futebolista Rui Costa (Lista G), que preside ao clube desde 2021, continua na frente da contagem, com 44,63% (202.081 votos), seguido de João Noronha Lopes (Lista F), com 27,78% (125.802).

O antecessor de Rui Costa, Luís Filipe Vieira (Lista E), é o terceiro mais votado até ao momento da contagem, com 14,48% dos votos (65.568 votantes), seguido de João Diogo Manteigas (C), com 10,55% (47.784), enquanto Martim Mayer (B) detinha 2,28% dos (10.310), e Cristóvão Carvalho (D) 0,27% (1.230).

A lista encabeçada por Rui Costa também permanece no topo da corrida eleitoral aos restantes órgãos sociais, caso da Mesa da Assembleia Geral (45,14% dos votos e 198.369 votantes) e do Conselho Fiscal (40,99% e 181.480), com uma vantagem ainda maior no órgão estatutário da Comissão de Remunerações (47,47% e 207.791).

As eleições para os órgãos sociais do Benfica contaram com uma afluência de 85.422 sócios - um recorde a nível mundial -, pouco mais de metade dos sócios que estavam habilitados a participar neste escrutínio (160.182).

Rui Costa, atual presidente e líder da Lista G, Martim Mayer (B), João Diogo Manteigas (C), Cristóvão Carvalho (D), o anterior presidente Luís Filipe Vieira (E) e João Noronha Lopes (F) são os candidatos à liderança do Benfica, enquanto João Ferreira Leite encabeça a Lista A, unicamente candidata à Mesa da Assembleia Geral.

Caso nenhum dos candidatos receba mais de 50% dos votos no ato eleitoral, será realizada uma segunda volta entre os dois mais votados, em 08 de novembro.

O número de votos dos associados aumenta consoante a antiguidade, com 46.421 sócios a terem direito a três votos, 30.013 a 10 votos, 56.703 a 20 votos e 27.045 a 50 votos, de acordo com o caderno eleitoral.

 

Momento-Chave
RTP

Contagem dos votos decorre há 10 horas

A contagem dos votos para a nova presidência do Benfica já decorre há 10 horas. Na última hora, Rui Costa perdeu alguma vantagem e Noronha Lopes subiu. Apenas metade das secções já foi contabilizada – 54 das 108.

A lista F, encabeçada por Noronha Lopes, conseguiu vencer a primeira seção em Portugal continental, as que tinha conquistado anteriormente eram todas no estrangeiro.
Momento-Chave
RTP

João Noronha Lopes com vantagem nas mesas de 20 votos e Rui Costa nas de 50

As urnas dos sócios com direito a 20 votos estão a dar a vitória a João Noronha Lopes. Já nas urnas com 50 votos a maioria está a dar a vitória a Rui Costa. Ao início da manhã, a contagem dos votos dava a vitória ao atual presidente do Benfica com 45,8 por cento contra 26. 6%.

Ainda há urnas por contar.
Momento-Chave
RTP

Rui Costa na frente mas ainda muitos votos por apurar

Com muitas secções de voto ainda a fazerem a contagem, o atual presidente e candidato Rui Costa consolida a liderança nestas eleições. A dúvida está no alcance da vitória e se poderá Rui Costa assegurar já a presidência ou se terá de disputar uma segunda volta.

Momento-Chave
RTP

Campanha de Luís Filipe Vieira acredita em segunda volta com Rui Costa

Bruno Batista, diretor de campanha de Luís Filipe Vieira, afirmou há momentos que antes das seis da manhã não deve ser conhecido o resultado final das eleições deste sábado.

“Existe uma tendência que está a dar uma vantagem a Rui Costa, mas faltam os votos mais importantes no Estádio da Luz, de 20 e de 50 votos”, explicou.

O responsável disse ainda que “neste momento, Rui Costa pode sair vencedor à primeira, mas pode haver uma segunda volta e a tendência pode ditar que seja Luís Filipe Vieira e Rui Costa”.

No entanto, “se não houver uma segunda volta e houver já um vencedor hoje, ficam a saber que o nosso programa eleitoral, todas as nossas ideias e toda a nossa candidatura (…) estamos disponíveis para que o próximo presidente do Benfica possa usar as nossas ideias, possa reunir connosco se quiser e possa ter o nosso contributo”.
Momento-Chave
RTP

Benfica é um "monstro" que "estava adormecido", diz Cristóvão Carvalho

O candidato Cristóvão Carvalho frisou, na sua sede de campanha, que "os benfiquistas estão de parabéns porque mais do que duplicámos a votação das últimas eleições".

"Isso demonstra um associativismo fantástico e o monstro que é o Sport Lisboa e Benfica, que estava adormecido e que voltou", vincou.

Na visão de Cristóvão Carvalho, "os benfiquistas estão preocupados com o clube, os benfiquistas estão vivos e querem uma alteração no atual modus operandi das coisas".

"Mesmo que não seja para ser uma alteração, seguramente é para que quem ganhar estas eleições perceba que tem de mudar o que está a ser feito até agora no Benfica".

O candidato acredita ainda que haverá uma segunda volta devido à "divisão existente" e ao facto de haver muitos candidatos.

"Estamos muito esperançados com esta votação", acrescentou.
Momento-Chave
RTP

Luís Filipe Vieira diz ter "consciência tranquila"

Luís Filipe Vieira falou aos jornalistas em Lisboa há instantes, aproveitando para frisar que "quem ganhar tem aqui uma responsabilidade muito grande".

Sobre os resultados, que continuam por conhecer, o candidato disse acreditar que "isto vai oscilar muito mesmo, a qualquer momento vai mudar".

"Vamos subir muito ainda, mas mesmo muito", afiançou.

Garantiu, porém, que se os resultados não forem os esperados não ficará "nada frustrado". "Tenho a minha consciência tranquila. Acho que sou uma referência no Benfica", afirmou.

Questionado sobre se mantém amizade com o adversário Noronha Lopes, Vieira reforçou que o debate entre os dois homens "foi muito claro para toda a gente".

"Quem tinha ideias para o Benfica, quem pode resolver os problemas do Benfica, foi evidente isso. Mas isso não tem nada a ver com cumplicidades", explicou.

O antigo presidente do Benfica confessou que "não estava minimamente a pensar" candidatar-se a estas eleições, mas teve "um clique" que o fez mudar de ideias, tendo sido o último a apresentar a candidatura.

Antes de dizer que iria agora para casa dormir, o candidato assegurou que o seu envolvimento na Operação Lex não prejudica os resultados.
Momento-Chave
RTP

Bagão Felix prevê segunda volta entre Noronha Lopes e Rui Costa

Bagão Felix diz que desconhece se houve ou não envio de mensagens a apelar ao voto por parte da candidatura de João Noronha Lopes.

O candidato ao conselho fiscal dessa candidatura assume, no entanto, que não vê qualquer problema se tal tiver acontecido.

Bagão Félix diz ainda que uma segunda volta entre Noronha Lopes e Rui Costa é o cenário mais provável nesta altura.
Momento-Chave
RTP

Votos de 1.547 sócios já foram contados

Segundo o jornal A Bola, pela 1h00 tinham sido contabilizados os votos de 1.547 sócios do Benfica e estavam fechadas 14 secções: Chaves, Arganil, New Bedford, Toronto, Montreal, São Paulo, Rio de Janeiro, Praia, Tourcoing, Barcelona, Madrid, Bruxelas, Hamburgo e Berlim.

Apurados estes votos, Noronha Lopes reunia 47,1% dos votos, Rui Costa 31,1%, João Diogo Manteigas 10%, Luís Filipe Vieira 8,6%, Martim Mayer 2,8% e Cristóvão Carvalho 0,1%.
Momento-Chave
Sede de Noronha Lopes
RTP

"Teremos toda a humildade democrática para aceitar os resultados que os sócios queiram. Ainda é muito cedo"

Ouvido pela RTP cerca das 0h30, Luís Pedro Duarte, candidato a vice-presidente para a estratégia na lista de João Noronha Lopes, mostrou-se cauteloso, sublinhando ser "muito cedo" para antever resultados.

"Independentemente das discussões do método de voto, que aparentemente gerou alguma polémica, como se vê não foi limitador da participação e eu acho que essa é a primeira grande vitória", começou por assinalar.

"É muito cedo. Nós tivemos, nesta altura, o dobro dos votantes na última eleição. Na última eleição, soube-se os resultados oficiais às 4h30, 4h40 da manhã. Obviamente que há mais pessoas, mais mesas a votar, mas acho que é muito cedo", prosseguiu Luís Pedro Lopes.

Questionado sobre críticas apontadas à lista de Noronha Lopes, por causa de e-mails e mensagens a apelar ao voto em dia de eleições, Luís Pedro Lopes negou que esta tenha sido uma iniciativa da candidatura.

"Não tenho conhecimento rigorosamente nada, não posso confirmar nada disso", asseverou.
Momento-Chave
RTP

Diretor de campanha de Vieira acredita na vitória

O diretor da campanha de Luís Filipe Vieira rejeitou comentar as alegadas mensagens enviadas aos sócios do Benfica pela candidatura de João Noronha Lopes apelando ao voto.

Bruno Batista está confiante na vitória.
Momento-Chave
RTP

Vítor Paneira confiante em "mudanças"

Vítor Paneira, candidato lista F e prometido por João Noronha Lopes como diretor-geral para o futebol, falou em "orgulho" pelo número de benfiquistas que se deslocaram às urnas.

"Para nós benfiquistas é um motivo de grande orgulho. O que aconteceu hoje é um prova de que nós somos claramente o maior clube do mundo", declarou aos jornalistas.

"Nós estamos orgulhosos e eu particularmente sinto que esta eleição foi especial e que todos nós e os seis candidatos envolvidos têm de ficar agradecidos ao que os sócios fizeram hoje".

"Quando se vota em maciço, como foi hoje, a história diz-nos que é para mudanças" e "é isso que nós esperamos", acrescentou.
Momento-Chave
João Diogo Manteigas
RTP

Candidato antevê divulgação de resultados cerca das 6h00 de domingo

João Diogo Manteigas mostrou-se "feliz" por "fazer parte da história do Benfica" e de um processo que é já "um feito", tendo em conta o recorde mundial de participação em eleições de clubes.

"Não há agora previsibilidade absolutamente alguma de nada. As casas vão contando os votos, aquelas que tiveram menos votantes têm os resultados mais rápidos. Acompanhem no site do Benfica ou nas redes sociais oficiais do Benfica, porque é lá que vai ser disseminada e contabilizada a votação final", explicou o candidato.

"Mas eu tenho indicação, posso já adiantar, que do lado do Benfica, da contagem dos pavilhões, só por volta das seis da manhã", adiantou.

Questionado sobre o cenário de uma segunda volta, João Diogo Manteigas afirmou que tal é possível: "Pelo que eu percebi, votaram no Estádio da Luz 24 mil pessoas. É considerável para esta eleição e pode virar o resultado".
Momento-Chave
RTP

"Uma eleição histórica"

José Pereira da Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, referiu-se aos mais de 85 mil votos depositados nas urnas como "um número extraordinário".

"É uma eleição histórica, é uma eleição que marca um momento na história do Sport Lisboa e Benfica", declarou aos jornalistas.

"As operações de contagem já tiveram início, estão a decorrer normalmente, sem nenhuma questão, e à medida que formos tendo os números eles vão sendo anunciados nos canais oficiais".

José Pereira da Costa frisou que "vai ser uma noite longa" e afirmou ainda que "todos os sócios que quiseram votar, votaram".
Momento-Chave
RTP

Número de votos alcançou os 85.422

Segundo dados do Benfica, o número de votos depositados nas urnas alcançou já os 85.422.
Momento-Chave
RTP

Noronha Lopes está "confiante" e a "aguardar serenamente"

O candidato Noronha Lopes falou aos jornalistas à entrada da unidade hoteleira onde vai acompanhar a noite eleitoral.

“Vamos deixar que as coisas se processem naturalmente e eu depois, na altura certa, terei todo o prazer em falar”, declarou. “Agora é aguardar serenamente”.

“Estou confiante, mas agora vamos aguardar pelos resultados e falamos mais logo”, acrescentou.
Momento-Chave
RTP

Resultados poderão ser conhecidos entre a 1h00 e as 2h00

Segundo o jornal A Bola, o Benfica prevê divulgar os resultados da votação entre a 1h00 e as 2h00 deste domingo, já contando com a mudança da hora para o horário de inverno.
Momento-Chave
RTP

Número de votantes já ultrapassou os 85 mil

O número de votantes já alcançou os 85.071, segundo a mais recente atualização do Benfica. As urnas encerram às 22h00, mas quem estiver na fila a essa hora ainda poderá depositar o seu voto.
RTP

Marca do Barcelona pulverizada nas eleições do Benfica

A eleição para a presidência do Benfica bateu o recorde mundial de votantes que até agora pertencia ao FC Barcelona.

Até cerca das 20h00 de sábado, tinham já votado mais de 78 mil sócios para escolher um presidente entre seis candidatos.
Momento-Chave
Participação histórica
RTP

Mais de 78 mil sócios do Benfica já votaram

O Sport Lisboa e Benfica anunciou, pelas 20h00, que já votaram na eleição dos órgãos sociais do clube mais de 78 mil sócios, designadamente 78.088.
Momento-Chave
Números ainda a crescer
RTP

Marca dos 71 mil votantes já está ultrapassada

Pelas 19h45, mais de 71 mil sócios do Benfica haviam já votado na eleição dos órgãos sociais das águias para o quadriénio de 2025 a 2029.

Em concreto, havia registo de 71.653 sócios que expressaram as suas escolhas.

Prevê-se que os locais de voto permaneçam abertos até às 22h00 deste sábado.
Momento-Chave
Problemas com boletins
RTP

Pereira da Costa garante que falhas estão a ser solucionadas

As edições online da imprensa desportiva, desde logo A Bola e o Record, reportam falta de boletins em várias secções de voto nestas eleições do Benfica.

Em declarações aos jornalistas, o presidente da Mesa da Assembleia Geral veio entretanto afiançar que os problemas estão a ser resolvidos: "A garantia que damos aos sócios é que vão votar. Esperávamos este número de votantes, temos preparada uma operação logística com um número ainda superior. A questão foi na distribuição de votos, está tudo a ser resolvido".
Momento-Chave
Ponto de situação
RTP

65 mil votantes nas eleições benfiquistas

Pelas 18h00, mantinha-se uma forte afluência às assembleias de voto, nestas eleições que são já as mais concorridas de sempre à escala mundial, em escrutínios de clubes.

O número de votantes era já de 65 mil.
Momento-Chave
Marca do Barcelona superada
RTP

Benfica já detém o recorde mundial de votantes em eleições de clubes

Cerca das 17h20, haviam já votado nas eleições para a presidência encarnada 58.808 sócios encarnados, uma nova marca histórica à escala mundial.

O número foi confirmado pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral.

O último recorde pertencia ao FC Barcelona, que em 2010 teve 57.088 votantes.
Momento-Chave
Números continuam a crescer
RTP

Mais de 49 mil sócios já votaram nas eleições benfiquistas

A mais recente contagem, atualizada no site do SLB pouco depois das 16h00, dava conta de um número de sócios votantes superior a 49 mil, reforçando o nível já histórico de participação nestas eleições para a presidência benfiquista. Haviam votado 49.015 sócios.
Momento-Chave
Ponto de situação
RTP

Mais de 41 mil sócios já votaram nas eleições deste sábado

No Estádio da Luz, o presidente da mesa da Assembleia Geral, José Pereira da Costa, atualizou, pouco antes das 16h00, os números da votação: 41.321 sócios participaram já nas eleições.
Momento-Chave
"Capital humano"
RTP

Vieira volta a falar aos jornalistas após votar

O candidato ao regresso à presidência do Benfica reiterou esperar "um dos maiores recordes do mundo" com a participação dos sócios encarnados nas eleições deste sábado.
Momento-Chave
Ponto de situação
RTP

Já votaram mais de 33 mil sócios

Pelas 14h00, haviam já votado mais de 33 mil sócios do Benfica. Recorde-se que, ao todo, são mais de 160 mil os benfiquistas aptos a escolher o presidente.

As urnas estão abertas até às 22h00.
Momento-Chave
Vieira chega ao Seixal
RTP

Candidato à presidência do Benfica exerce direito de voto

O momento da chegada de Luís Filipe Vieira foi acompanhado pela equipa de reportagem da RTP no local. O antigo presidente do clube considerou que todo o universo benfiquista está de parabéns.
Momento-Chave
RTP

Candidatos, treinador e jogadores rumam às assembleias de voto

José Mourinho e os jogadores do Benfica votaram durante a manhã de sábado. Fizeram-no na Casa do Benfica do Seixal, o local mais próximo do Benfica Campus, onde estão em estágio para o jogo frente ao Arouca.

Já entre os candidatos o atual presidente, Rui Costa, foi o primeiro a votar. Pouco passava das 9h00 quando chegou ao Estádio da Luz.

Votaram também João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho. Ao início da tarde, faltava o voto de Luís Filipe Vieira.
RTP

Benfica vai a votos

Inês Geraldo - RTP

Os sócios do Sport Lisboa e Benfica são chamados a escolher o próximo presidente. Os jogadores encarnados votaram durante a manhã de sábado, como testemunharam as equipas de reportagem da RTP.

Momento-Chave
Ponto de situação
RTP

Até às 12h00, votaram 21 mil sócios do Benfica

Votaram, até ao meio-dia deste sábado, 21 mil sócios do Benfica nestas eleições que vão decidir quem será o próximo presidente. No total são mais de 160 mil os que podem votar.

As urnas vão manter-se abertas até às 22h00. Têm sido longas as filas para votar na Luz. Além das urnas instaladas no estádio, há 107 locais de voto em todo o mundo.
 
São seis os candidatos - Martim Mayer, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho, Luís Filipe Vieira, Noronha Lopes e o atual presidente, Rui Costa. Se nenhum destes nomes obtiver mais de 50 por cento, haverá segunda volta, no dia 8 de novembro, entre os dois mais votados.

As eleições realizam-se em dia de jogo na Luz. O Benfica recebe o Arouca.
Momento-Chave
RTP

Martim Mayer feliz por "ver tanto benfiquismo"

O candidato Martim Mayer afirmou, depois de exercer o seu direito de voto, que está satisfeito "por perceber que o Benfica é mesmo muito grande" e espera a "maior votação do mundo".
Momento-Chave
RTP

Sócios na Madeira divididos entre mudança e continuidade

Centenas de sócios do Benfica expressaram hoje no Funchal, até ao meio-dia, o seu direito de voto nas eleições presidenciais do clube, com um misto de apelos à mudança e outros que votam pela continuidade.

A mesa de voto situada no Hotel Meliá Madeira Mare, na freguesia de São Martinho, no Funchal, registou uma boa afluência de eleitores benfiquistas desde a abertura das urnas, que aconteceu pelas 08:30, sem filas e com opiniões divididas sobre o quem deve liderar os destinos do Benfica nos próximos quatro anos.

c/ Lusa
Momento-Chave
RTP

Candidato Cristóvão Carvalho fala num "dia de enorme benfiquismo"

Cristóvão Carvalho, um dos candidatos à presidência do Benfica, antes de exercer o direito de voto, apelou aos sócios para se dirigirem às urnas.
Momento-Chave
RTP

13.811 associados exerceram o direito de voto até às 11h00

No ato eleitoral que vai determinar quem liderará o Benfica nos próximos quatro anos, até às 11h00 votaram 13.811 associados, informou o clube.
Momento-Chave
RTP

Presidente da Casa do Benfica de Proença-a-Nova satisfeita com afluência

Na Casa do Benfica de Proença-a-Nova pode-se votar pela primeira vez.
Momento-Chave
RTP

Casa do Benfica em Faro com vários sócios na fila para votar

Na Casa do Benfica de Faro a afluência às urnas é elevada.
Momento-Chave
RTP

7.572 sócios votaram nas primeiras duas horas

Os sócios do Benfica elegem hoje o presidente para os próximos quatro anos e às 10h30 horas tinham já votado 7.572 sócios, de acordo com informação veiculada pelos 'encarnados'.

Segundo o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica José Pereira da Costa, que não quis informar como estavam a decorrer as eleições noutras mesas de voto, tudo tem corrido dentro da normalidade.

"Tudo tem corrido conforme estava previsto e o número é de facto grande. Votaram já 7.572 sócios em duas horas, o que permite antever um dia de grande votação", disse o dirigente.
Momento-Chave
RTP

Forte afluência na Casa do Benfica em Évora

VER MAIS
Momento-Chave
RTP

Rui Costa já votou e não tem discursos preparados

O presidente do Benfica e candidato pela lista G, Rui Costa, foi hoje o primeiro dos candidatos a dirigir-se ao Estádio da Luz para votar, onde disse estar feliz e não ter preparado discursos de vitória ou derrota.

Pouco passava das 09 horas quando Rui Costa se dirigiu aos jornalistas, antes de entrar para o pavilhão onde foi votar, salientando ser “um dia muito importante para a vida do Benfica” e assumindo estar confiante.

“Já o estava desde o início. Mas acima de tudo é um dia importante para o Benfica e que tudo corra bem. Fiz a campanha que considerei ser necessária fazer, agora é esperar pela votação dos sócios. Estou feliz. No meio dos benfiquistas estou bem”, afirmou Rui Costa.
Momento-Chave
RTP

Forte afluência na abertura das urnas no Estádio da Luz

Os sócios do Benfica elegem hoje o presidente para os próximos quatro anos e na abertura as urnas, no Estádio da Luz, já se encontravam várias centenas à espera para votar.

Os associados começaram a chegar às imediações dos pavilhões, onde decorrem as eleições, ainda antes das 08 horas, formando fila na parte traseira do Museu Cosme Damião.

Com o início previsto para as 08h30 horas, a fila começou a andar quatro minutos depois a bom ritmo, sem ‘engarrafamentos’ e sem protestos, dando sinais que na primeira hora deverão ter votado mais de dois mil sócios.

A chuva que se fez sentir antes da abertura das urnas deu tréguas quando os sócios começaram a votar.

As eleições para os órgãos sociais do Benfica são disputadas por Martim Mayer (Lista B), João Diogo Manteigas (C), Cristóvão Carvalho (D), Luís Filipe Vieira (E), João Noronha Lopes (F) e o atual presidente, Rui Costa (G), havendo ainda uma lista liderada por João Ferreira Leite (A) candidata à Mesa da Assembleia Geral.

Caso nenhum dos candidatos receba a maioria dos votos (mais de 50%), será realizada uma segunda volta entre os dois mais votados, daqui a duas semanas, em 8 de novembro.

C/ Lusa
Momento-Chave
RTP

Eleições Benfica. Há 108 secções de voto espalhadas pelo país e estrangeiro

As urnas no Benfica vão estar abertas entre as 8h30 e as 22h00. Haverá 108 secções de voto espalhadas pelo país e pelo estrangeiro. Para haver já um presidente, um dos seis candidatos terá de ter mais de 50 por cento dos votos, caso contrário será necessária uma segunda volta.

Momento-Chave
Lusa

Eleições no Benfica. Caderno eleitoral apresenta mais de 160 mil sócios habilitados a votar

Foto: Luís Boza / NurPhoto via AFP

As eleições que se realizam este sábado para os órgãos sociais do Benfica contam com 160.182 sócios habilitados a votar, informou hoje a Mesa da Assembleia Geral do clube, em relação que consta no caderno eleitoral.

Apesar de um universo de mais de 400.000 associados, apenas estão habilitados a votar sócios com mais de um ano de filiação ao clube e aqueles que tenham as quotas regularizadas até às 48 horas prévias ao ato eleitoral.

No Benfica, o número de votos dos associados cresce consoante a antiguidade na filiação, com, de acordo com o caderno eleitoral, 46.421 sócios a terem três votos, 30.013 com 10 votos, 56.703 com 20 votos e 27.045 com 50 votos.

Na votação, os sócios irão depositar quatro boletins em urna, votando para a Direção, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal (órgãos sociais) e para a Comissão de remunerações (órgão estatutário).

As eleições distribuem-se por 107 locais de voto, com o Estádio da Luz a contar com o pavilhão número um e número dois, estando os restantes locais distribuídos por todo o continente, ilhas e estrangeiro.

As urnas abrem às 08:30 e encerram às 22:00, sendo as janelas horárias dos Açores e estrangeiro adaptadas ao horário no continente e Madeira.

É esperada grande afluência de sócios, sendo expectável que se bata o recorde de 40.085 votantes no ato eleitoral de 2021, prevendo-se uma contagem pela madrugada dentro.

Na corrida à liderança para o quadriénio 2025-2029, as listas estão previamente definidas, sendo os candidatos Martim Mayer (Lista B), João Diogo Manteigas (C), Cristóvão Carvalho (D), Luís Filipe Vieira (E), João Noronha Lopes (F) e Rui Costa (G).

O advogado João Ferreira Leite lidera uma lista única (A) à Assembleia Geral.

Caso nenhum dos candidatos receba a maioria dos votos (mais de 50%), será realizada uma segunda volta entre os dois mais votados, duas semanas depois, em 08 de novembro.
Momento-Chave
RTP

Sábado é dia de decisões no Benfica

RTP

O Benfica vai no sábado a votos na eleição mais concorrida dos seus 121 anos de história, com seis pretendentes à cadeira do poder.

Na Luz e um pouco por todo o país, bem como no estrangeiro, os sócios ‘encarnados’ vão ser chamados a escolher entre Rui Costa (Lista G), presidente em funções, Luís Filipe Vieira (Lista E), ex-presidente, João Noronha Lopes (Lista F), que concorreu ao escrutínio de 2020, e os 'estreantes' João Diogo Manteigas (Lista C), Martim Mayer (Lista B) e Cristóvão Carvalho (Lista D).

As eleições no emblema lisboeta representam o passado, o presente ou um futuro alicerçado na vontade de mudar que é proposta por quatro dos candidatos, nas várias críticas dirigidas à gestão de mais de duas décadas.

Rui Costa personifica o momento atual, como presidente em funções, escolhido em 2021, em eleições antecipadas após a ‘queda’ do seu antecessor, Luís Filipe Vieira, que deixou o clube depois de ser detido por suspeitas de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento.

O ex-futebolista regressou ao Benfica enquanto jogador pelas mãos de Luís Filipe Vieira e, já retirado, assumiu funções na estrutura do clube em 2008, mantendo-se, em vários cargos (diretor desportivo, administrador da SAD e vice-presidente do clube), sempre ao lado de Vieira, até chegar à presidência.

Os resultados modestos no futebol no consulado de Rui Costa foram a ignição para Luís Filipe Vieira manifestar vontade de um regresso, com muitas críticas ao seu ‘delfim’, referindo que o ex-jogador “não tem liderança” e que o Benfica caminha para “um beco sem saída”.

O ex-dirigente, o mais longevo da história do clube, presidente entre 2003 e 2021, considera ser o único capaz de devolver uma hegemonia de resultados, sublinhando, sempre, que foi quem recuperou a credibilidade do clube e que pretende terminar o que não conseguiu no último mandato em funções.

Pela mudança, João Noronha Lopes é um nome conhecido dos benfiquistas, depois de já ter concorrido - e perdido - contra Luís Filipe Vieira em 2020 e que mantém a vontade de assumir os destinos do clube.

O gestor, que tem sido apontado como um dos nomes mais fortes nesta corrida, critica a falta de estratégia da direção atual, “sem planeamento”, bem como João Diogo Manteigas, candidato que acusa os dirigentes em funções de terem tornado o Benfica num “entreposto” de jogadores, sem estabilidade ou um projeto desportivo.

A correr por fora, surgem Martim Mayer, candidato que é neto do histórico presidente Duarte Borges Coutinho, e que apresenta um projeto com um diretor-geral para o futebol vindo de fora, o neerlandês Andries Jonker, ex-adjunto de Louis van Gaal, e Cristóvão Carvalho, que defende, com ‘ajuda’ da banca, uma injeção de 400 ME no clube, num primeiro mandato, e o redirecionar do clube para participações maioritárias em outros emblemas na Europa e na América Latina.


O que une os candidatos

O número mágico de 500.000 sócios, o aumento da capacidade do Estádio da Luz e a necessidade absoluta de reconquistar o título português de futebol são propostas comuns à maioria dos seis candidatos à presidência do Benfica.

A análise dos programas de Rui Costa, atual presidente, Cristóvão Carvalho, João Diogo Manteigas, João Noronha Lopes, Luís Filipe Vieira e Martim Mayer às eleições de sábado, para o quadriénio 2025-2029, revela que há mais coisas que unem os candidatos do que as que os separam, e mesmo se o treinador José Mourinho não é consensual, será, pelo menos, tolerado.

Rui Costa pretende atingir o número histórico de 500.000 sócios e aponta para o “primado dos resultados desportivos sobre os resultados financeiros” (apesar da meta de 500 milhões de euros de receita anual), com uma equipa capaz de integrar o top-10 europeu e de “conquistar rapidamente” o 40.º título nacional (possui 38), graças à redução da necessidade da venda de futebolistas.

O atual presidente e líder da Lista G lançou também a ideia do Benfica District, um parque de infraestruturas que se perfila como a futura “cidade do Benfica”, com dois novos pavilhões, uma arena com capacidade para 10.000 pessoas e que implica desenvolvimento estético do exterior do Estádio da Luz, cuja capacidade será aumentada para 70.000 lugares, numa primeira fase, e para 80.000 após a conclusão do projeto.

Noronha Lopes manifesta a vontade de ter “os sócios no centro do clube” e também espera alcançar 500.000 associados até 2029, coincidindo com Rui Costa na necessidade de ampliação do estádio benfiquista (tem um estudo que prevê o aumento para 83.000 lugares) e da modernização da zona envolvente.

O líder da Lista F propõe “um modelo vencedor no futebol, na formação e nas modalidades”, através da retenção do talento que gera, e destaca a importância da ética na governação do clube, com a realização de uma auditoria externa à gestão dos últimos 10 anos, e a criação de um “portal da transparência”, no qual serão divulgadas as remunerações dos órgãos sociais, contratos e intermediações.

Luís Filipe Vieira, que encabeça a Lista E, vai um pouco mais longe na proposta de expansão do Estádio da Luz, cuja lotação pretende aumentar para 90.000 lugares e deixar preparado “para os próximos 25 anos”, através de um plano de modernização, no qual é contemplado ainda o aumento das zonas de serviço do recinto e da oferta de estacionamento.

A ambição de “voltar a ganhar o tetra” - o primeiro foi conquistado sob a sua égide, entre 2013/14 e 2017/18 - remete para o período em que o antigo presidente liderou o clube e será concretizada através do investimento “num plantel competitivo e equilibrado”, com uma base composta por jogadores dos escalões de formação, que devolva a “dimensão europeia e mundial” do Benfica.

João Diogo Manteigas também inscreveu no seu programa de candidatura a fasquia dos 500.000 sócios e a requalificação interior e exterior do Estádio da Luz, bem como a atualização dos pavilhões e a modernização do centro de treino do Seixal, a fim de “garantir a competitividade e sucesso contínuos do Benfica”.

A realização de uma auditoria forense ao Grupo Benfica e a criação de um portal da transparência destacam-se entre as ideias com que o líder da Lista C pretende distinguir-se das gestões de Luís Filipe Vieira e Rui Costa, sendo de todos os candidatos o que parece menos impressionado com o currículo de José Mourinho.

Cristóvão Carvalho e Martim Mayer manifestaram maior abertura em manter um treinador que não seria a primeira escolha, com o candidato a presidente pela Lista D a acenar com o nome do alemão Jürgen Klopp, exigindo a José Mourinho não apenas a conquista do título nacional, mas também que a equipa pratique um “futebol espetáculo”, à altura do projeto europeu que preconiza para o clube.

Martim Mayer, neto de Duarte Borges Coutinho, presidente do Benfica entre 1969 e 1977, sobrepõe à figura de José Mourinho a do diretor-geral do futebol, para o qual já apresentou a sua escolha – o neerlandês Andries Jonker -, que se constituirá um pilar de estabilidade e resistirá à eventual passagem dos treinadores.

O líder da Lista B quer alargar aquela estabilidade ao plantel, através de “renovações bem planeadas e a proteção dos maiores ativos”, e, tal como a maioria dos outros candidatos, deseja aumentar a capacidade do Estádio da Luz, em 15.000 lugares (9.000 nos topos e 6.000 no piso 1), para um total de 83.000.

Cristóvão Carvalho considera que o Benfica terá de construir um novo recinto, nos arredores de Lisboa – sugeriu Amadora ou Loures -, transformando o atual em uma “grande arena no dentro de Lisboa”, multidisciplinar, com capacidade para receber espetáculos e dinamizar toda a zona envolvente, recebendo os jogos da equipa feminina de futebol e de algumas modalidades.

Voto físico em maratona eleitoral

As eleições para os órgãos sociais do Benfica, no sábado, vão decorrer exclusivamente com voto físico, em 107 locais entre Portugal continental, ilhas e estrangeiro, numa maratona que se espera de grande afluência.

Os sócios benfiquistas, com quotas de agosto em dia até 48 horas antes do ato eleitoral, vão votar para vários órgãos sociais, separados em lista, bem como para a Comissão de Remunerações (órgão estatutário), embora nem todas as listas concorram a todos.

O presidente em funções, Rui Costa, apresenta listas a todos (Direção, Mesa da Assembleia Geral, Conselho Fiscal e à Comissão de Remunerações), bem como o ex-presidente Luís Filipe Vieira e os candidatos Martim Lima Mayer e João Noronha Lopes.

A candidatura de João Diogo Manteigas, que concorre à Direção e ao Conselho Fiscal, optou por apoiar a candidatura da lista única à Mesa da Assembleia Geral de João Ferreira Leite (Lista A), enquanto Cristóvão Carvalho apenas apresenta lista para a Direção.

Nas urnas, os sócios vão depositar quatro boletins - um para cada órgão social e outro para a Comissão de Remunerações -, sendo possível votar em listas diferentes para cada um dos órgãos. Esta foi uma das alterações consagradas pela revisão estatutária de março deste ano.

As eleições, nas quais é expectável que se bata o recorde de votantes, registado em 2021 com 40.085, irão decorrer entre as 08:30 e as 22:00, com alinhamento a esta janela horária nos Açores e no estrangeiro.

A maior concentração de sócios deverá ocorrer em Lisboa, onde se pode votar nos pavilhões n.º 1 e n.º 2 do Estádio da Luz, embora o distrito lisboeta ainda tenha locais de voto em Agualva-Cacém, Algueirão-Mem Martins, Amadora, Carcavelos, Loures, Mafra, Odivelas, Paço de Arcos, Torres Vedras e Vila Franca de Xira.

São 107 os locais de voto, distribuídos por 18 distritos do continente, dois locais de voto nos Açores (São Miguel e Ilha Terceira) e um na Madeira (Funchal), e mais 25 no estrangeiro (Europa, Estados Unidos, Canadá, África lusófona e Brasil).

De notar que a votação no clube ‘encarnado’ obedece a critérios de antiguidade: sócio de um a cinco anos (três votos), cinco a 10 anos (10 votos), 10 a 24 anos (20 votos) e 25 ou mais (50 votos).

As eleições para os órgãos sociais do Benfica vão ser disputadas por Rui Costa, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Luís Filipe Vieira, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho, havendo ainda uma lista liderada por João Leite candidata à Mesa da Assembleia Geral.

Caso nenhum dos candidatos receba a maioria absoluta dos votos (mais de 50%), será realizada uma segunda volta entre os dois mais votados, duas semanas depois, em 8 de novembro.

(Com Lusa)
