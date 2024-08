"Época ainda não está perdida", diz Rui Costa. Novo treinador estará a trabalhar até final da semana

O presidente do Sport Lisboa e Benfica, Rui Costa, diz que nem tudo está perdido, esta época e já está a trabalhar no futuro da equipa.





Rui Costa depois de ter dado conhecimento da saída do treinador alemão, Roger Schmith, convocou uma conferência de imprensa para dar explicações sobre o sucedido.





Rui costa confirmou a saída do treinador e agradece o trabalho realizado, mas admite que ambicionava mais para o Benfica. E por isso decidiram trocar devido aos resultados atuais.







O plano da direção do Benfica, com Roger Schmith, era dar estabilidade ao Benfica, mas isso não foi possível, adianta.





O presidente dos ‘encarnados’ diz que agora é “olhar e a trabalhar para o futuro”, mas Rui Costa não adianta quem vai ser o futuro treinador. Contudo promete revelar o nome em breve.





Quanto ao atual plantel, Rui Costa diz continua convicto que este plantel está pronto para ganhar, independentemente do treinador. “Esta época não está perdida”, reitera.





No que diz respeito à contestação por parte da massa associativa e questionado se continua ser presidente do Benfica, Rui Costa diz que trabalha arduamente para o futuro do Benfica e continua focado neste trabalho, não pensando se quer em eleições.





O presidente do clube da ‘Luz’ diz também que não se arrepende de não ter tomado esta decisão mais cedo: “não temos bolas de cristal e acreditamos no primeiro ano de Roger Schmith. Já no segundo ano achei que a renovação fazia sentido”, mas agora esta foi melhor decisão.





Quanto do regresso dos trabalhos da equipa, Rui Costa diz que haverá uns dias de folga, mas lá para o final da semana, a equipa começará a trabalhar e com novo treinador, explica.