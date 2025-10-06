"Era fundamental não perder"

José Mourinho, treinador dos encarnados, em declarações na conferência de imprensa após o jogo, referiu que o empate a zero foi construído “com muito respeito de parte a parte”.





Mourinho refere também que era fundamental tentar ganhar, mas o mais importante era não perder.





Com a igualdade registada, os azuis e brancos viram assim travada a série de nove vitórias consecutivas que durava desde o começo da temporada, enquanto os encarnados continuam com apenas duas vitórias nos cinco encontros desde a chegada de José Mourinho ao comando técnico.