"Uma boa batalha tática"

Foto: Manuel Fernando Araújo - Lusa
O clássico de domingo no Estádio do Dragão, entre FC Porto e Benfica, acabou empatado a zero. Um jogo em que o maior caudal ofensivo portista foi neutralizado pela abordagem defensiva das águias, à oitava jornada da I Liga de futebol.
Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa após o jogo, falou de uma “batalha tática”.
"Estou muito feliz com o jogo, acho que foi uma grande batalha táctica. As duas equipas jogaram com muita consciência e atenção aos pequenos detalhes. Foi um jogo em que mostrámos muita maturidade".
"Queríamos vencer e tentámos o mais possível, mas não conseguimos. Neste tipo de jogo, quando enfrentamos uma equipa que decide jogar um jogo muito inteligente, uma situação pode custar o jogo inteiro".