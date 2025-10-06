"Uma boa batalha tática"

por Antena 1

Foto: Manuel Fernando Araújo - Lusa

O clássico de domingo no Estádio do Dragão, entre FC Porto e Benfica, acabou empatado a zero. Um jogo em que o maior caudal ofensivo portista foi neutralizado pela abordagem defensiva das águias, à oitava jornada da I Liga de futebol.

VER MAIS
Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa após o jogo, falou de uma “batalha tática”.

"Estou muito feliz com o jogo, acho que foi uma grande batalha táctica. As duas equipas jogaram com muita consciência e atenção aos pequenos detalhes. Foi um jogo em que mostrámos muita maturidade".

"Queríamos vencer e tentámos o mais possível, mas não conseguimos. Neste tipo de jogo, quando enfrentamos uma equipa que decide jogar um jogo muito inteligente, uma situação pode custar o jogo inteiro".

Com a igualdade registada, os azuis e brancos viram assim travada a série de nove vitórias consecutivas que durava desde o começo da temporada, enquanto os encarnados continuam com apenas duas vitórias nos cinco encontros desde a chegada de José Mourinho ao comando técnico.

Artigos Relacionados

PUB
PUB