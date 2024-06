Euro2004. Vinte anos do Europeu português

Assim começou uma viagem de futebol e festa por todo o país. Depois da construção de dez estádios (com muita polémica à mistura), o Estádio do Dragão vestiu-se a rigor. Portugal abriu o Europeu frente à Grécia.

O entusiasmo deu lugar à deceção, mas o que estaria para vir seria uma viagem de união e felicidade pelo povo português e personificado numa seleção nacional que fez do seu público o seu grande trunfo.

Apesar do entusiasmo, Giorgios Karagounis marcou o primeiro golo do Euro 2004 e Basinas fez o 2-0 no início da segunda parte. Apenas nos minutos finais os portugueses festejaram após Cristiano Ronaldo ter reduzido para 2-1, naquele que foi o primeiro golo internacional do agora capitão português.. Maniche, Rui Costa e Nuno Gomes marcaram os golos que deram a passagem aos quartos-de-final do Euro 2004.A 24 de junho, o Estádio da Luz atendeu ao apelo de Luiz Felipe Scolari e encheu os 65 mil lugares do recinto. Depois de começar a perder, Hélder Postiga deu esperança ao empatar nos últimos dez minutos e ao levar a partida para prolongamento.Rui Costa, num golpe de génio, deu a vantagem pela primeira vez a Portugal mas Frank Lampard voltou a empatar o jogo que acabaria por ir a grandes penalidades.Num dos momentos mais icónicos da Seleção Portuguesa em fases finais de grandes competições, David Beckham começou por falhar o castigo máximo e Rui Costa também falhou a sua tentativa. Após seis grandes penalidades, Darius Vassell avançou para converter e Ricardo tornou-se protagonista.Seguiu-se a meia-final da prova, frente à Holanda. Alvalade voltou a aceitar a chamada e foram Cristiano Ronaldo e Maniche a marcar os golos que, pela primeira vez, apuraram Portugal para a primeira final da sua história.. Depois da derrota no primeiro jogo com os helénicos, Scolari e companhia esperavam mudar a sorte do jogo de abertura.No entanto, aquilo que começou com uma grande festa por todo o país terminou em desilusão.Sem conseguir ultrapassar a muralha grega, uma boa parte dos jogadores portugueses terminaram o jogo em lágrimas, o que contrastou a com a felicidade grega.