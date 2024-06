Europeu de 2024 a começar. Recordes em potência, factos e curiosidades

No Euro2024, podem ser batidos alguns recordes. Apresentamos também alguns factos e curiosidades do torneio.



Cristiano Ronaldo pode tornar-se no primeiro jogador a competir em seis campeonatos da Europa, caso seja aposta de Roberto Martínez, o que é crível. O capitão da seleção das quinas é o melhor marcador em europeus com 14 golos, o jogador com mais golos em cinco edições da história da competição (14), e mais jogos disputados, 25.Cristiano Ronaldo começou a abanar as redes no Euro2004, realizado em Portugal, com um golo à Grécia no Estádio do Dragão, e marcou o seu mais recente golo contra a França no Euro2020. CR7 espera aumentar o pecúlio de golos nesta edição, na Alemanha.





Apesar de Cristiano Ronaldo ser o melhor marcador da história de europeus de futebol, o recorde de maior número de golos num só torneio continua a pertencer a Michel Platini, que marcou por nove vezes, no Euro1984. Platini fez um golo a Portugal nessa competição.



No dia 23 de junho de 1984, França e Portugal defrontaram-se num jogo das meias-finais do Campeonato da Europa, naquele que foi o primeiro Europeu em que a seleção nacional participou. Os franceses levaram a melhor, por 3-2, com "bis" de Domergue e um de Platini, Jordão bisou para Portugal.

Recordes do jogador mais velho e do mais novo



No que diz respeito a esta categoria, o recorde pode ser batido por um português. O guarda-redes húngaro Gábor Király é o atual detentor do ceptro, tendo jogado com 40 anos e 86 dias, no Euro2016.



Quanto ao jogador mais velho a marcar em europeus de futebol também aqui há dois portugueses na calha para bater o recorde, Pepe e Cristiano Ronaldo. Se marcarem no Europeu de 2024, ambos podem tornar-se no jogador mais velho a concretizar numa fase final. Superariam, desta forma, o austríaco Ivica Vastic, que marcou de grande penalidade no empate frente à Polónia no Europeu de 2008. Tinha então 38 anos e 257 dias de idade.



O polaco Kacper Kozłowski é o jogador mais jovem a participar no Europeu, tendo entrado em campo frente à Espanha a 19 de junho de 2021 (no Euro2020 adiado devido à pandemia de covid-19), com 17 anos e 246 dias de idade. No entanto, é quase certo que vai voltar a ser batido este ano.



Lamine Yamal, o fenómeno do Barcelona que tem sido aposta regular da seleção espanhola e, caso seja opção, vai ser o primeiro jogador a entrar em campo na maior competição europeia de seleções de futebol com apenas 16 anos. A final do Euro2024 está marcada para o dia a seguir ao seu 17.º aniversário.O recorde de jogador mais jovem a jogar uma final pertence, atualmente, ao português Renato Sanches que entrou em campo com 18 anos e 328 dias, no Euro2016 que Portugal venceu frente à anfitriã França, com um golo de Éder no prolongamento.



No Euro2024, Portugal vai participar na nona competição europeia de seleções. Em todas as edições anteriores, a equipa das quinas conseguiu passar sempre a fase de grupos. Curiosamente, no ano em que venceu o Campeonato da Europa em 2016, em França, Portugal apontou o pior registo nesta fase, com zero vitórias e três empates.



A seleção italiana vai procurar fazer história e igualar a Espanha, que até agora é a única equipa a ter vencido dois Europeus consecutivos (2008 e 2012). O espanhol Fernando Torres é também o único jogador a ter marcado em duas finais.



Outro dado curioso é o facto de nunca um jogador ter sido eleito o melhor do Europeu de futebol em mais do que uma edição. Antoine Griezmann (2016) e Gianluigi Donnarumma (2020) são os únicos que podem repetir este feito, em 2024 na Alemanha.



O grupo B apresenta-se como sendo "o grupo da morte", pois é composto pela Espanha, a Itália e a Croácia, três nações consideradas poderosas no mundo do futebol. A Albânia é a última equipa do grupo. O grupo D também é considerado como um dos mais fortes e equilibrados, com França, Países Baixos, Polónia e Áustria.



Os favoritos para ganhar o Europeu de 2024 e erguer o troféu Henri Delaunay - numa homenagem ao ex-secretário geral da UEFA - são França, Inglaterra e Alemanha, segundo as casas de apostas. Mas, Portugal e a Espanha surgem logo a seguir com fortes hipóteses de erguer a taça de Campeão Europeu na final, que terá lugar no mítico Olympiastadion, em Berlim, no dia 14 de julho.