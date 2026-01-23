Desporto
Europeu de Futsal. Portugal joga contra a Itália este sábado
Portugal estreia-se amanhã no Europeu de Futsal com um grande duelo frente à Itália. O encontro com a Itália está marcado para as 13h30. O selecionador Jorge Braz quer a sua equipa a entrar na competição com o pé direito
O Campeonato da Europa de futsal iniciou-se na quarta-feira e prolonga-se até 7 de fevereiro, numa organização tripartida entre Eslovénia, Letónia e Lituânia, onde a equipa das ‘quinas’, atual bicampeã europeia, fará todo o percurso na Eslovénia.
Os dois primeiros de cada um dos quatro agrupamentos avançam para os quartos de final, a disputar em 31 de janeiro e 1 de fevereiro, enquanto as meias-finais se jogam no dia 4 e a final e jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares no dia 7.