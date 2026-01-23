Europeu de Futsal. Portugal joga contra a Itália este sábado

A estreia da seleção portuguesa de futsal, bicampeã europeia em título, está marcada para as 13:30 de sábado, frente à Itália, vencedora em 2003 e 2014. É um duelo inserido no Grupo D, que também integra Hungria e Polónia.



O Campeonato da Europa de futsal iniciou-se na quarta-feira e prolonga-se até 7 de fevereiro, numa organização tripartida entre Eslovénia, Letónia e Lituânia, onde a equipa das ‘quinas’, atual bicampeã europeia, fará todo o percurso na Eslovénia.



Os dois primeiros de cada um dos quatro agrupamentos avançam para os quartos de final, a disputar em 31 de janeiro e 1 de fevereiro, enquanto as meias-finais se jogam no dia 4 e a final e jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares no dia 7.