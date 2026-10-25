Famalicão atropela Rio Ave em Vila do Conde

O Famalicão obteve um expressivo triunfo por 4-0 em casa do Rio Ave, em jogo da 9.ª jornada da I Liga, respondendo da melhor forma à chicotada psicológica que levou à saída de Carlos Carvalhal do comando da equipa no princípio da semana passada.

Vindo de uma pesada derrota por 4-1 em casa frente ao Alverca na última ronda da Liga, o Famalicão, que dispensou o treinador Carlos Carvalhal, reagiu bem à 'chicotada' e triunfou com os golos de Roméo Beney (48 minutos), Pedro Santos (81) e Aranda (85), perante um Rio Ave que não deu seguimento ao recente triunfo na receção ao Nacional por 3-2.



Com este triunfo, o Famalicão subiu ao 11.º posto, com 10 pontos, enquanto o Rio Ave ocupa para já o 17.º posto, em zona de descida direta, com sete.