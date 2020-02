O treinador do Famalicão admite que vai "pensar em novas metas", depois de alcançado o "objetivo principal" da manutenção. Já Ivo Vieira treinador do Vitória de Guimarães refere que a equipa precisa de ultrapassar as recentes derrotas e vencer no terreno do Famalicão, este sábado, em partida da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.