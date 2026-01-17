Desporto
FC Porto
Farioli dá parabéns ao Vitória pelo triunfo na Taça da Liga
O Futebol Clube do Porto joga no domingo em Guimarães e Thiago silva será de novo titular. O central brasileiro estreou-se na equipa principal esta semana na Taça de Portugal.
Foto: Estela Silva - Lusa
Quem também pode repetir a titularidade é Martim Fernandes. O lateral lesionou-se frente aos encarnados, mas está disponível para defrontar o Vitória.
Alan Varela também está de regresso ao onze inicial do Futebol Clube do Porto.
Ao fim da manhã deste sábado, Farioli deu os parabéns à equipa do Vitória pelo triunfo na Taça da Liga.