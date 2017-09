O FC Porto encontrou, este sábado, dificuldades acrescidas nesta receção ao Desportivo de Chaves, e não é de estranhar que os 'dragões' tenham chegado pela primeira vez ao intervalo sem estarem na condição de vencedor. Na segunda metade, os 3-0 da vitória espelharam o muito querer do 'Dragão'. Com o nulo ao intervalo, Aboubakar rapidamente tratou do assunto. No regresso do intervalo, decorridos três minutos e em jogada de 'raça', o camaronês inaugurou o marcador no Dragão. O FC Porto prosseguiu o seu domínio em campo, mas foi o Chaves a dispor de uma grande ocasião, aos 70, com William Oliveira, na "cara" de Casillas, a atirar a bola ao lado da baliza. O mesmo aconteceu aos 80 minutos, desta feita a oportunidade foi desperdiçada por Tiago Galvão. Aos 85, uma mão na área permitiu a Soares, numa recarga, aumentar a vantagem na conversão de uma grande penalidade e 'respirar' a vitória. Marega quis mais, e aos 87', marcou o terceiro em jogada rápida. Mesmo com algum susto, os 'azuis e brancos' arrecadaram os três pontos, quinze no total, os mesmos que Sporting, ambos líderes da I Liga. Segue-se na quarta-feira o Besiktas, a contar para o Grupo G da Liga dos Campeões. (Foto: EPA)