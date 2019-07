FC Porto. Nakajima perto de assinar e Zé Luís é reforço

Aparentemente há acordo entre todas as partes e o avançado deve fazer esta tarde os exames médicos para ser depois apresentado com a camisola azul e branca.



Falta ainda saber a forma como o jogador é contratado ao Al Duhail do Qatar, se por empréstimo ou com compra de parte do passe pelo Porto.



Para já, o FC Porto tem dois reforços apenas oficialmente confirmados. O avançado Zé Luís, que foi confirmado há poucos minutos e também o lateral direito argentino Renzo Saravia.