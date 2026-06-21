Francisco Conceição quer Portugal com a "faca nos dentes" frente ao Uzbequistão

"No Mundial o erro tem de ser mínimo. Não ganhámos o primeiro jogo e agora temos a faca nos dentes por que temos de ganhar o próximo. Vamos tentar melhorar. Com a atitude do primeiro jogo e melhorando a qualidade acho que conseguimos ganhar", disse em conferência de imprensa no Gardens North County District Park, em Palm Beach, o local de estágio de Portugal durante o Campeonato do Mundo.









Quanto a Ronaldo, Francisco Conceição afirmou que os jogadores da seleção portuguesa de futebol não sentem a obrigação de passar a bola ao número 7 e capitão da equipa portuguesa, referindo que está pronto para ajudar no Mundial2026 a jogar “90 ou 10 minutos”.



“O Cristiano e a sua qualidade de fazer golos, não existe ninguém como ele. Mas não temos obrigação de lhe passar a bola, eu passo para o que está melhor desmarcado. O Cristiano está aqui para ajudar como qualquer jogador da seleção”, disse em conferência de imprensa no Gardens North County District Park, em Palm Beach, o local de estágio de Portugal durante o Campeonato do Mundo.



O jogador que alinha na Juventus, de 23 anos, deixou elogios ao capitão da seleção portuguesa, considerando um exemplo “a fome” que continua a ter para conseguir triunfos e títulos.



“O Cristiano é um exemplo, pelo que foi a carreira e pela fome que demonstra todos os dias em querer ganhar. Para mim e para a nova geração é um exemplo. É um exemplo pela liderança, pelos golos e é mais um da equipa que está aqui para ajudar. Precisamos de todas as individualidades para que o coletivo funcione”, apontou.



O extremo de 23 anos, que entrou ao intervalo no empate frente à República Democrática do Congo (1-1), na estreia no torneio, salientou que a equipa não aplicou a estratégia que tinha para a primeira partida.



"O nosso futebol é sempre ofensivo, não executámos bem o plano e sabemos que a forma de jogar não foi a melhor. Temos de tentar corrigir para o próximo jogo", frisou.



O jogador dos italianos da Juventus, que soma 18 internacionalizações e quatro golos, já sabe que o estreante Uzbequistão vai apostar numa linha de cinco defesas e na componente defensiva, cabendo a Portugal conseguir destabilizar essa organização.









Francisco Conceição sabe que seleções como o Uzbequistão querem chegar ao Mundial e demonstrar que têm qualidade para se bater com as melhores seleções, explicando que Portugal tem de "igualar essa vontade e atitude".



"Antes de dar uma resposta, é mostrar a nós mesmos que temos capacidade de reagir. Nós queremos que este momento passe rápido", frisou.

O jogador natural de Coimbra, e que fez a formação no Sporting e no FC Porto, garante que o grupo sentiu a má entrada no torneio e quer dar já uma resposta.



"Sentimos na pele que o trabalho não foi feito da melhor forma, mas a pressão está presente e estamos habituados a isso. Cabe a nós dar resposta no próximo jogo", referiu.



O extremo afirmou ainda que a seleção lusa tem qualidade para vencer os dois próximos jogos do Grupo K e confessou que tem preferência por jogar na direita do ataque, apesar de estar disponível para responder ao que o selecionador Roberto Martínez lhe pedir.



"A minha posição preferida é na direita, onde me sinto melhor, mas se o treinador achar que é para jogar na esquerda, não tem problema nenhum. Mas acho que rendo mais na direita", defendeu. Francisco Conceição sabe que seleções como o Uzbequistão querem chegar ao Mundial e demonstrar que têm qualidade para se bater com as melhores seleções, explicando que Portugal tem de "igualar essa vontade e atitude".O jogador natural de Coimbra, e que fez a formação no Sporting e no FC Porto, garante que o grupo sentiu a má entrada no torneio e quer dar já uma resposta."Sentimos na pele que o trabalho não foi feito da melhor forma, mas a pressão está presente e estamos habituados a isso. Cabe a nós dar resposta no próximo jogo", referiu.O extremo afirmou ainda que a seleção lusa tem qualidade para vencer os dois próximos jogos do Grupo K e confessou que tem preferência por jogar na direita do ataque, apesar de estar disponível para responder ao que o selecionador Roberto Martínez lhe pedir."A minha posição preferida é na direita, onde me sinto melhor, mas se o treinador achar que é para jogar na esquerda, não tem problema nenhum. Mas acho que rendo mais na direita", defendeu.



