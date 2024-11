O Sporting venceu o Braga por 4-2, depois de estar a perder por 2-0. Uma reviravolta no marcador no último jogo de Rúben Amorim como treinador.

Carlos Carvalhal diz que faltou energia à equipa do Braga, e Rúben Amorim aproveitou para se despedir do futebol português, com o regresso a uma casa que conhece bem.