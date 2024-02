I Liga em direto. FC Porto - Rio Ave FC

O FC Porto, terceiro colocado, com 44 pontos, defronta o Rio Ave, 16.º e antepenúltimo, com 17, este sábado, a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da 20.ª ronda da I Liga, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.

A recente mudança tática do FC Porto foi estimulada no tempo adequado pela evolução coletiva da equipa, frisou o treinador Sérgio Conceição, na véspera da receção ao Rio Ave, da 20.ª ronda da I Liga de futebol.



“É a evolução natural. Fico perplexo quando vejo coisas escritas e ouço pessoas a dizerem que demorei muito. Não demorei nada, demorei o tempo que tinha de demorar. Ninguém me diz que os jogadores que agora iniciam as partidas e têm somado mais minutos não estavam há dois ou três meses na forma em que estão hoje. Não podemos comparar as coisas. O clique é o trabalho diário deles”, notou o técnico, em conferência de imprensa.



Depois de terem começado o novo ano civil com um empate no Bessa frente ao Boavista (1-1), no dérbi portuense da 16.ª ronda, os ‘dragões’ transformaram-se a nível tático, ao substituírem o habitual ‘4-4-2’ pelo ‘4-4-3’, e triunfaram nos quatro duelos seguintes - três dos quais para o campeonato -, tendo somado 14 golos marcados e apenas um sofrido.



“Houve alguns jogos em que ganhámos pela margem mínima, mas achei que estivemos muitíssimo bem em diversos momentos e o conteúdo foi riquíssimo. Não é que seja algo estranho ou algo de laboratório, mas os jogadores tentam fazer aquilo que lhes pedimos durante a semana e são bem-sucedidos. Depois, se a bola não entra [durante os jogos], temos uma má exibição. Se entra, já é uma prestação cheia de brilhantismo. O futebol é assim em termos de resultado, mas não no seu conteúdo”, comentou Sérgio Conceição.



O FC Porto pode consumar a melhor série de resultados da temporada se derrotar o Rio Ave, numa altura em que ocupa a terceira posição da I Liga, com 44 pontos, a cinco do líder isolado Sporting e quatro abaixo do campeão nacional Benfica, segundo colocado.







Já o treinador do Rio Ave lamentou hoje ter apenas 72 horas para preparar a partida com o FC Porto, deste sábado, da jornada 20 da I Liga de futebol, e admitiu que terá “cautelas na gestão do jogo”

O treinador do conjunto da foz do Ave antecipou um jogo “muito competitivo”, e reconhecendo que o FC Porto “está a atravessar uma grande fase”, quer que a sua equipa seja “organizada, competitiva e com espírito de sacrifício”.





RTP c/ Lusa



“Tivemos pouco tempo para a trabalhar e ainda tivemos de integrar os novos que jogadores que chegaram. Lamento ter apenas 72 horas para preparar um jogo frente a um adversário forte, que ao contrário de nós não jogou a meio da semana [frente ao Estoril Praia, para o campeonato]”, desabafou Luís Freire, na antevisão desta deslocação ao estádio do Dragão.O técnico dos vila-condenses admitiu que o Rio Ave “poderá ter algumas cautelas na gestão do jogo”, mas garantiu uma equipa “organizada e comprometida, procurando ao máximo os pontos”.“Os jogadores sabem o que queremos e conhecemos bem a equipa do FC Porto. Fizemos a análise do adversário, mais em vídeo do que em campo, mas vamos tentar ser o mais fortes possível”, acrescentou Luís Freire.