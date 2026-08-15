I Liga. Rio Ave - FC Porto

O campeão nacional FC Porto, que entrou a vencer na I Liga, defronta esta noite o Rio Ave, que ainda não pontuou, em Vila do Conde, com arbitragem a cargo de Miguel Fonseca, da associação do Porto.

FC Porto





O campeão FC Porto procura hoje, na visita ao Rio Ave, somar a segunda vitória na I Liga de futebol e isolar-se na liderança da competição.

O avançado, que regressou ao ‘dragão’ esta época, foi um dos marcadores de serviço na vitória caseira frente ao Alverca (2-0), ao apontar o segundo tento, tendo o primeiro sido de Gabri Veiga, ambos de grande penalidade.





Após uma jornada inaugural em que os 'azuis e brancos' bateram o Alverca (2-0) e beneficiaram dos empates de Sporting, Benfica e Sporting de Braga, o treinador rejeita entusiasmos em relação à vantagem obtida e remeteu o discurso para as dificuldades que espera encontrar diante dos vila-condenses.





Rio Ave





O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, prometeu uma equipa consistente e competitiva para criar dificuldades ao FC Porto.



O técnico grego reconheceu a exigência de defrontar um dos candidatos ao título, mas encara o primeiro jogo em casa da temporada como uma oportunidade para a equipa vila-condense se testar e demonstrar a identidade que pretende consolidar.



Sobre o adversário, o treinador do conjunto da foz do Ave teceu elogios, falando de um rival com “mentalidade muito forte”.





Silaidopoulos considerou que pontuar frente aos ‘dragões’ poderia representar “um grande balanço e confiança para a época”, embora tenha alertado para a necessidade de o Rio Ave igualar a intensidade do adversário desde os primeiros minutos.



No Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, o treinador Francesco Farioli não deverá contar com Alan Varela, depois de ter saído com uma entorse no jogo de estreia no campeonato, mas André Silva, que também saiu lesionado, está apto para ir a jogo.