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I Liga. Sporting e Tondela empatam a dois golos

I Liga. Sporting e Tondela empatam a dois golos

Noite de balde de água fria em Alvalade. O Sporting cedeu um empate a dois golos frente ao Tondela, num jogo que parecia controlado pelos leões.

RTP /
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A equipa da casa esteve por duas vezes em vantagem no marcador, mas viu a vitória fugir por entre os dedos já no tempo de compensação.

Um desfecho inesperado que deixa Alvalade em silêncio e impõe um travão na marcha vitoriosa dos comandados do técnico sportinguista.

No rescaldo da partida, os discursos dos treinadores refletiram o desfecho dramático em Alvalade.

O técnico do Tondela não hesitou em classificar o empate como um 'milagre', elogiando a crença da sua equipa até ao último segundo.

Já do lado leonino, Rui Borges foi pragmático e crítico, assumindo que faltou competência aos jogadores do Sporting para gerir a vantagem nos minutos finais.
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