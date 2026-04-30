I Liga. Sporting e Tondela empatam a dois golos

A equipa da casa esteve por duas vezes em vantagem no marcador, mas viu a vitória fugir por entre os dedos já no tempo de compensação.



Um desfecho inesperado que deixa Alvalade em silêncio e impõe um travão na marcha vitoriosa dos comandados do técnico sportinguista.



No rescaldo da partida, os discursos dos treinadores refletiram o desfecho dramático em Alvalade.



O técnico do Tondela não hesitou em classificar o empate como um 'milagre', elogiando a crença da sua equipa até ao último segundo.



Já do lado leonino, Rui Borges foi pragmático e crítico, assumindo que faltou competência aos jogadores do Sporting para gerir a vantagem nos minutos finais.