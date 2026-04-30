Desporto
I Liga. Sporting e Tondela empatam a dois golos
Noite de balde de água fria em Alvalade. O Sporting cedeu um empate a dois golos frente ao Tondela, num jogo que parecia controlado pelos leões.
Um desfecho inesperado que deixa Alvalade em silêncio e impõe um travão na marcha vitoriosa dos comandados do técnico sportinguista.
No rescaldo da partida, os discursos dos treinadores refletiram o desfecho dramático em Alvalade.
O técnico do Tondela não hesitou em classificar o empate como um 'milagre', elogiando a crença da sua equipa até ao último segundo.
Já do lado leonino, Rui Borges foi pragmático e crítico, assumindo que faltou competência aos jogadores do Sporting para gerir a vantagem nos minutos finais.