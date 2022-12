Imprensa espanhola aponta Ronaldo a clube saudita

Ronaldo, que está livre, após a saída do Manchester United, poderá assinar um contrato de duas temporadas e meia, que inclui um prémio de cerca de 100 milhões de euros, além de outras verbas relacionadas com publicidade.



A concretizar-se, torna-se no atleta mais bem pago do mundo. CR7 poderá receberá cerca de 200 milhões de euros por temporada.