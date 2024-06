Inglaterra vence Sérvia 1-0

Foto: Wolfgang Rattay - Reuters

A Inglaterra teve assim uma uma entrada vitoriosa, ainda que não totalmente convincente, no Campeonato da Europa de futebol de 2024, na primeira jornada do Grupo C, em Gelsenkirchen.



Logo aos 13 minutos, o jogador do Real Madrid deu a melhor sequência, de cabeça, a um centro da direita de Saka e colocou em vantagem os ingleses, que, depois, optaram por um encontro mais cerebral, de gestão, e conseguiram os seus intentos.



Os sérvios ainda assustaram, nomeadamente num remate de Vlahovic ao qual Pickford respondeu com grande defesa, aos 82 minutos, mas a maior ocasião até foi dos 'três leões', num cabeceamento de Kane desviado por Rajkovic para a barra, aos 77.



Com este resultado, a Inglaterra, grande favorita do agrupamento, já lidera isolada, uma vez que a Dinamarca e a Eslovénia empataram (1-1), em Estugarda.



A Inglaterra entrou a dominar, quase sempre com a bola, e só precisou de uma ocasião para inaugurar o marcador, o que aconteceu aos 13 minutos, com um grande passe de Walker a desmarcar Saka, que centrou da direita para o cabeceamento de Bellinhgham.



Em vantagem, a seleção dos 'três leões' mudou de postura, tentando controlar o jogo com mais calma, sem riscos, e, até ao intervalo, só assustou num contra-ataque mal finalizado por Walker, aos 25 minutos, com um centro para ninguém.



Por seu lado, a Sérvia apenas fez um remate, sem grande perigo, aos 20 minutos, por Mitrovic, após recuperação alta.



Com Ilic em vez do 'amarelado' Gudelj, os sérvios entraram melhor na segunda parte e, aos 52 minutos, Mladenovic, que substituíra o lesionado Kostic aos 43, chegou ligeiramente atrasado a um centro de Vlahovic.



Stojkovic lançou, depois, Jovic e Tadic, retirando Mitrovic e Lukic, e ainda Birmancevic, com a Sérvia a atacar mais, só que sem criar perigo.



Por seu lado, Southgate lançou Gallagher e de seguida Bowen, que entrou aos 76 minutos e, aos 77, centrou da direita para o cabeceamento de Kane, num lance que só não deu golo porque Rajkovic defendeu espetacularmente para a barra.



A resposta da Sérvia chegou aos 82 minutos, primeiro num remate de pé esquerdo de Vlahovic, de fora da área, para grande defesa de Pickford, para canto, do qual nasceu nova ocasião, desta vez num remate de Birmancevic cortado de cabeça por Kane.



Nos instantes finais, a Sérvia ainda continuou a atacar mais, mas os ingleses seguraram competentemente o 'clean sheet'.



com Lusa