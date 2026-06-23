João Cancelo faz a antevisão do Portugal-Uzbequistão

O defesa da Seleção Nacional destacou a enorme qualidade do grupo de convocados e assumiu que o grande objetivo é dar alegrias aos portugueses, sublinhando que o foco principal amanhã é apenas um: garantir a vitória.



Silêncio absoluto em relação às críticas externas e foco total na união do grupo.



O defesa da Seleção Nacional reconheceu que o plantel passou por um momento de desilusão, mas sublinhou que a atitude dos jogadores nos treinos tem sido excelente.



Cancelo aponta agora para uma resposta forte já no próximo compromisso, lembrando que é nestes momentos mais difíceis que os grandes jogadores aparecem.



O jogador sublinhou que a desilusão do primeiro jogo já faz parte do passado e lembrou que vestir a camisola de Portugal numa grande competição é o ponto máximo da carreira de qualquer jogador.



João Cancelo promete uma equipa unida e motivada para dar uma resposta forte já no próximo desafio.