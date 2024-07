Jogos Olímpicos. A chama olímpica inédita que à noite ilumina os céus de Paris

Tem 30 metros e quem quiser poderá visitá-la. Depois da cerimónia de abertura que decorreu no rio Sena, Paris volta a inovar e a chama olímpica está num dos pontos mais centrais e turísticos da cidade e com o evoluir dos tempos também a chama acabou de se tornar sustentável.



O que na realidade parece ser uma chama acaba por ser uma mistura de luz e vapor gerada através de eletricidade. Sem a utilização de combustíveis fósseis, são 40 as luzes led que iluminam o vapor, com 200 bicos de alta pressão a formarem o efeito do fumo. A ideia é tornar os Jogos cada vez mais sustentáveis.



O criador desta nova chama olímpica é Mathieu Lehanneur que se inspirou nos irmãos franceses que criaram o balão de ar quente. O que ainda impressiona mais é o facto desta estrutura, a cada pôr-do-sol, subir para os céus de Paris, voltando a descer por volta das duas da manhã.Para além dos 30 metros de altura, a chama irá mais subir mais 30 metros, o anel de fogo na sua base estará visível a partir do ar para todos os parisienses que aqueles que visitam Paris durante os jogos.Uma outra curiosidade é a localização da chama. Colocada nos Jardins Tuileries, a estrutura está alinhada com o Museu do Louvre e com o obelisco da Concórdia e dos Campos Elíseos, dando um simbolismo especial aos Jogos Olímpicos organizados dentro da cidade de Paris.