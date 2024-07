Jogos Olímpicos. Nadador João Costa falha "meias" nos 100 metros costas

Foto: COP/Francisco Paraíso

Na sua estreia em Jogos Olímpicos, João Costa foi sétimo na sua eliminatória, nadando em 54,90 segundos, ainda longe do seu recorde nacional de 53,71, conseguido em 2023.



“São os meus primeiros Jogos Olímpicos, mas, sim, acaba por ser duro na mesma. Pelo facto de eu ter um objetivo na cabeça - consigo pôr dois ou três ao mesmo tempo -, é mais difícil saber lidar com isso, mas faz parte”, concedeu.



Na imponente piscina da La Défense Arena, o objetivo do nadador vimaranense, de 22 anos, não era bater o seu recorde nacional na distância, mas sim “passar às meias-finais”.