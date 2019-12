Jordan Santos visivelmente emocionado com título de Portugal

O jogador português não conseguiu esconder a emoção com a conquista do título de campeão do mundo de futebol de praia para Portugal. "Trabalhámos muito", confessou o jogador. "A gente merece, damos tudo uns pelos outros. Mais do que uma equipa somos uma família", reforçou o melhor jogador do mundo.