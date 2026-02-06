Jorge Braz. "Chegámos ao topo, falta colocar a bandeira"

“O percurso está feito, chegámos ao fim, agora queremos fechá-lo. Construir o percurso dá mais trabalho do que finalizá-lo. Já estamos no topo da montanha, agora é colocar lá a bandeira de Portugal. É difícil, um jogo contra um adversário que nos vai meter num registo que gostamos”, expressou o selecionador Jorge Braz, em conferência de imprensa.





Igualmente na conferência de imprensa, o capitão Bruno Coelho também abordou a passagem das depressões Kristin e Leonardo por Portugal, a provocar 13 mortos desde a semana passada e também muitas centenas de feridos e de desalojados.

