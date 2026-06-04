José Sá acredita que Portugal pode vencer o Mundial

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Com 33 anos e uma década de presença nas convocatórias de Portugal, embora tenha apenas quatro internacionalizações, o guardião do Wolverhampton descartou o papel de um dos jogadores mais experientes no balneário.



“Estou na seleção há muito, é verdade. É muito bom estar aqui, mas experientes somos todos. É uma equipa em que todos têm muita experiência”, afirmou José Sá, em conferência de imprensa, minutos antes de mais um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras.



O guarda-redes nascido em Braga explicou que a equipa das ‘quinas’ tem analisado as últimas participações de Portugal em campeonatos do mundo como forma de reforçar ainda mais o estatuto de candidato.



“Tentamos perceber o que faltou nesses Mundiais para neste ganharmos todos os jogos. Portugal está muito forte. Somos candidatos sim, mas favoritos são as seleções que já ganharam a competição”, referiu.

