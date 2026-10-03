Jesus assume que podia ter ficado "mais feliz" após jogo com Dinamarca

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Em exclusivo à RTP no final da conferência de imprensa, Jorge Jesus afirmou: “A minha felicidade é quando se completa com a felicidade da equipa, dos portugueses”.
“Portugal estava super feliz, os jogadores estavam super felizes depois do jogo [com a Dinamarca]. Eu também estava, mas faltava-me alguma coisa e essa fica dentro do meu coração”, confessou.
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Questionado sobre como compara a mais recente geração de estrelas portuguesas com a mais antiga, Bruno Fernandes afirmou que “cada geração é diferente e temos qualidades em cada equipa”.
“Na seleção nacional toda a gente é diferente, mas ao mesmo tempo a qualidade dos jogadores portugueses sempre existiu”, acrescentou.
Para Bruno Fernandes, “o importante é crescer e fazer o máximo com todos os talentos para que se tornem a melhor versão deles próprios”.
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Bruno Fernandes também presente nesta conferência de imprensa destaca as diferenças entre o primeiro jogo com a Noruega e o deste domingo. “Temos de saber sofrer e dar valor ao trabalho defensivo que tem sido feito.”
O jogador da seleção nacional diz que estamos melhor defensivamente e há que valorizar as vitórias já conquistadas e amanha estar mais perto do objetivo.
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Questionado sobre quão difícil tem sido manter o foco no jogo, Jorge Jesus respondeu que “o mais difícil na carreira de um treinador é sempre resolver e tentar que, quando não ganha, arranjar formas de que a vitória esteja sempre próxima, jogo após jogo”.
“Por muito que eu possa dizer que a vitória na Dinamarca me encheu de orgulho enquanto treinador (…), também posso dizer que quando acabou o jogo fiquei super feliz, mas poderia estar mais feliz”, admitiu o selecionador.
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Respondendo à imprensa estrangeira, Jorge Jesus explicou que a estratégia no último jogo de Portugal frente à Noruega foi “fechar alguns momentos de jogo da seleção da Noruega”.
Foram fechados “pelo menos três a quatro momentos de jogo”, “por isso é que vencemos”, disse o selecionador.
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Jesus revela estar consciente do tamanho dos jogadores portugueses perante os "gigantes da Noruega, mas "os nossos médios, apesar de terem 1,75 metros, são rápidos."
Relativamente à estratégia em campo, "não vamos mudar nada", sublinha, "vamos jogar para ganhar como fazemos sempre".
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Temos feito no máximo quatro alterações por jogo, mas tudo está em aberto. Depende das indicações que saírem do campo.
"Vamos mudar os jogadores que estão mais carregados", afirma.
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O selecionador nacional diz que não quer atenções para ele, mas sim para o coletivo que é a equipa que representa Portugal.
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Jorge Jesus remete perguntas sobre Ronaldo para depois do jogo de amanhã. Mas diz que Cristiano Ronaldo é um símbolo nacional. Contudo pede foco total ao jogo de amanhã.
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O treinador da seleção portuguesa abriu a conferência de imprensa de antecipação ao jogo de amanhã a querer a qualificação imediata para a Liga das Nações.
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Momento-Chave
"A minha esperança é que ele [Ronaldo] não tome decisões a quente" - Bruno Fernandes
O avançado português Bruno Fernandes, em exclusivo à RTP, abriu um pouco mais a alma e diz que conversou com Cristiano Ronaldo por um questão de respeito e pelo que ele significa para todos.
No entanto o sentimento de Bruno Fernandes é que Ronaldo não tome decisões a quente e abandone a seleção de vez. E se tal acontecer tem de ser num dia de festa porque assim o merece.
Comparou e colocou Ronaldo na mesma altura de Eusébio e Luís Figo e explica que se um dia "Cristiano tiver que deixar a seleção, tem de ser um dia de festa.
Quando toca a Portugal, estar na seleção e jogar na seleção, tem de ser um lugar para todos, e um lugar de todos e onde não existem esse tipo de divisões."
Momento-Chave
"Estamos bem, mas temos uma grande margem para crescer."
Jorge Jesus diz que o tempo para preparar a seleção foi curto, e começou por trabalhar com a defesa . A parte ofensiva e o ataque posicional, foi a fase seguinte, explica, mas lembrou que ainda há "uma grande margem para crescer. Aliás eu disse isto aos jogadores", sublinha.
Mas diz que o que tiver "normal", não vai mexer, mas vai ver o que oo treino de hoje revela.
Momento-Chave
"Faltava-me alguma coisa e essa fica dentro do meu coração"
“Portugal estava super feliz, os jogadores estavam super felizes depois do jogo [com a Dinamarca]. Eu também estava, mas faltava-me alguma coisa e essa fica dentro do meu coração”, confessou.
Momento-Chave
"Cada geração é diferente"
“Na seleção nacional toda a gente é diferente, mas ao mesmo tempo a qualidade dos jogadores portugueses sempre existiu”, acrescentou.
Para Bruno Fernandes, “o importante é crescer e fazer o máximo com todos os talentos para que se tornem a melhor versão deles próprios”.
Momento-Chave
Estamos todos fora do assunto - Ronaldo - e fora desta polémica
Bruno Fernandes, antes que os jornalistas tocassem no assunto Ronaldo foi direto e afirmou que "todos nós sabemos como gerir com as nossas situações, e o nosso papel é dar resultado em campo." Contudo diz que falou com Cristiano Ronaldo.
Revela que entre a troca de palavras o que foi dito é que o mais importante, "independentemente daquilo que aconteça o cris nunca deixará de ser o maisor simbolo da nossa seleção."
O jogador da seleção refere que Ronaldo é e será sempre o maior símbolo da seleção e tem um lugar reservado no coração dos portugueses.
Numa clara alusão à resolução de conflitos diz que "todas as casas tem de resolver os seus assunto de porta fechada.
Estamos todos fora do assunto e fora desta polémica." E faz um pedido aos portugueses: "Peço ao pais que não se divida e aceite todos os lados e merece o respeite de todos os portugueses."
Momento-Chave
Bruno Fernandes: “Temos de saber sofrer e dar valor ao trabalho defensivo que tem sido feito.”
Momento-Chave
Jesus admite que "poderia estar mais feliz" no final do jogo com Dinamarca
“Por muito que eu possa dizer que a vitória na Dinamarca me encheu de orgulho enquanto treinador (…), também posso dizer que quando acabou o jogo fiquei super feliz, mas poderia estar mais feliz”, admitiu o selecionador.
Momento-Chave
Estratégia é "fechar alguns momentos de jogo" da Noruega
Foram fechados “pelo menos três a quatro momentos de jogo”, “por isso é que vencemos”, disse o selecionador.
Momento-Chave
Jogadores portugueses mais baixos, mas rápidos
Relativamente à estratégia em campo, "não vamos mudar nada", sublinha, "vamos jogar para ganhar como fazemos sempre".
Momento-Chave
Jogadores em campo
Momento-Chave
"O carinho é para a equipa, não é para mim".
Momento-Chave
O "Cris" é um símbolo
Momento-Chave
Jesus quer a qualificação para a Liga das Nações já amanhã
Momento-Chave
Jesus concentrado no treino para "consolidar processos e preparar momentos decisivos"
Portugal joga amanhã com a Noruega no estádio do Dragão e o selecionador nacional, Jorge Jesus, escreveu nas redes sociais. O selecionar quer distanciar-se das polémicos com Ronaldo e escreveu no instagram que os "Os treinos que antecedem os jogos são fundamentais para consolidar processos e preparar momentos decisivos."
Numa mensagem partilhada nas redes sociais, o técnico destacou a importância dos treinos para "consolidar processos e preparar momentos decisivos", numa altura em que Portugal procura afinar os últimos detalhes antes de mais um compromisso internacional.
A mensagem surge antes da tradicional conferência de imprensa de antevisão ao jogo no 'Dragão', como um sinal de concentração no objetivo desportivo, afastando o protagonismo das polémicas que têm marcado os últimos dias em torno da equipa das quinas.
A mensagem surge antes da tradicional conferência de imprensa de antevisão ao jogo no 'Dragão', como um sinal de concentração no objetivo desportivo, afastando o protagonismo das polémicas que têm marcado os últimos dias em torno da equipa das quinas.
Nesta publicação faz ainda um apelo aos adeptos com um: "Vemo-nos no dragão!"