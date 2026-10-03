Jesus assume que podia ter ficado "mais feliz" após jogo com Dinamarca

O avançado português Bruno Fernandes, em exclusivo à RTP, abriu um pouco mais a alma e diz que conversou com Cristiano Ronaldo por um questão de respeito e pelo que ele significa para todos.





No entanto o sentimento de Bruno Fernandes é que Ronaldo não tome decisões a quente e abandone a seleção de vez. E se tal acontecer tem de ser num dia de festa porque assim o merece.





Comparou e colocou Ronaldo na mesma altura de Eusébio e Luís Figo e explica que se um dia "Cristiano tiver que deixar a seleção, tem de ser um dia de festa.





Quando toca a Portugal, estar na seleção e jogar na seleção, tem de ser um lugar para todos, e um lugar de todos e onde não existem esse tipo de divisões."