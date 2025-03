Liga das Nações. Diogo Dalot quer que Portugal mostre vontade de vencer

Foto: Rodrigo Antunes - EPA

Em conferência de imprensa, Diogo Dalot falou a curta carreira dos jogadores e que pretende aproveitar ao máximo as idas à seleção nacional tentando vencer títulos.



"Vemos hoje jogadores que foram campeões da Europa, jogadores que venceram a Liga das Nações, e ter o nome marcado nessas conquistas é uma página bonita para cada jogador. Eu quero fazer parte disso", comentou o jogador do Manchester United.



O lateral quer ver a seleção a mostrar vontade vencer em Copenhaga e trazer um resultado positivo para a segunda mão, no próximo domingo. Em dia de aniversário, o jogador garante que o melhor presente será vencer as duas partidas e o apuramento para a final a quatro.