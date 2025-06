Liga das Nações. Luis de la Fuente aponta a uma "super final" com Portugal

Foto: EPA

"Vejo a final de amanhã como uma final de um campeonato do mundo ou um campeonato da Europa", começou por dizer o selecionador espanhol.



Luis de la Fuente acredita que as duas seleções se igualam e que apresentam ideias de jogo muito semelhantes e que Munique vai viver um "grande espetáculo".



Sobre os elogios de Roberto Martínez, de la Fuente retribuiu os elogios e descreveu Portugal como uma das melhores seleções do mundo e que o embate de domingo não tem favoritos.



Sobre o duelo Ronaldo/Yamal, de la Fuente acredita que ambos ainda têm muito para mostrar.



"Amanhã vamos ver dois jogadores que ainda estão presentes no futebol mundial. Um do futebol português e o outro do futebol espanhol e dois do futebol mundial".