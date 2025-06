Liga das Nações. Portugal realiza último treino antes da final

Foto: EPA

Portugal está na máxima força e procura ser a primeira seleção repetente na Liga das Nações. Tanto Espanha como a Seleção já venceram o troféu e procuram o segundo título nesta competição.



A equipa das quinas está num dos centros de estágio do Bayern de Munique quer a conquista do terceiro título da sua história contra uma Espanha que derrotou a França por 5-4.



Cristiano Ronaldo, capitão da equipa portuguesa, acredita que Portugal está prestes a defrontar a melhor seleção do mundo, naquele que será um embate de gerações que colocará frente a frente alguns dos melhores futebolistas do mundo.



Cristiano Ronaldo, aos 40 anos, procura levantar mais troféu com a braçadeira de capitão e vai ter do outro lado Lamine Yamal, a nova estrela do futebol mundial, com apenas 17 anos.



A partida será disputada este domingo e terá início às 20h00. A lotação do Alianz Arena está esgotada. As Federações dos dois países venderam dez mil bilhetes cada mas é de esperar mais portugueses e espanhóis no estádio, com a venda de bilhetes da UEFA.