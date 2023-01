A cabeça de Renê deu ao Marítimo os 3 pontos preciosos para a equipa madeirense se aproximar dos adversários mais próximos na tabela classificativa. O golo surgiu logo ao 3 minutos e deixa o Marítimo com 13 pontos no penúltimo lugar, no fecho da 17.ª jornada da I Liga e última da primeira volta. O Estoril tem 19 pontos conquistados e é 13.º classificado.