Mecânicos portugueses no Dakar com muitas `mãos a medir`

Reportagem de Eduardo Pestana e Filipe Valente - RTP

Para estes portugueses esta competição é mesmo o rali mais duro do mundo.



Sérgio Ramalho está pela vigésima vez no Dakar e revela que todos os anos o rali é diferente.



Para além de mecânicos o Dakar também tem muitos engenheiros e soldadores portugueses o que comprova a qualidade do que é nacional.