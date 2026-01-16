Desporto
Mecânicos portugueses no Dakar com muitas `mãos a medir`
No Dakar há muitos mecânicos e alguns são portugueses. Luís Ferreira é chefe mecânico da Toyota e têm a responsabilidade de preparar o carro de João Ferreira.
Reportagem de Eduardo Pestana e Filipe Valente - RTP
Sérgio Ramalho está pela vigésima vez no Dakar e revela que todos os anos o rali é diferente.
Para além de mecânicos o Dakar também tem muitos engenheiros e soldadores portugueses o que comprova a qualidade do que é nacional.