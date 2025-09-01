pulse-iconDireto

Mercado de transferências. As últimas contratações

por Inês Geraldo - RTP

Depois de semanas de mexidas nos plantéis de vários clubes, o mercado de transferências está prestes a fechar. Siga as últimas novidades em Portugal e no futebol internacional.

por RTP

Atlético de Madrid anuncia contratação de Nico González

NurPhoto via AFP

O clube de Madrid anunciou esta segunda-feira a contratação do argentino Nico González. O jogador deixa a Juventus e vai representar o Atlético na próxima temporada por empréstimo.

No seu sítio oficial, o Atlético de Madrid anunciou a chegada do jogador Nicolás González por empréstimo da Juventus.

O internacional pela seleção argentina (43 jogos e seis golos) já realizou os testes médicos e representará os Colchoneros na temporada que já começou.

"O internacional argentino teve luz verde depois da realização dos teste médicos na Vithas - Invictum High Performance Sports Medicine Centre na Universidade Hospitalar de Madrid Arturo Soria antes de se deslocar para as infraestruturas do clube no Estádio Metropolitano", pode ler-se na nota do Atlético de Madrid.

O jogador de 27 anos começou a carreira no Argentino Juniors antes de rumar ao Estugarda. Seguiu-se a Fioretina antes da mudança para a Juventus. Nicolás González vai rumar a Espanha e jogar pelo Atlético, treinado por Cholo Simeone.
por RTP

Adrián Butzke deixa Vitória SC e reforça Marítimo

O avançado Adrián Butzke deixou o Vitória de Guimarães e assinou pelo Marítimo por um ano, já depois de ter sido emprestado ao Nacional na última temporada. Representou também o Paços de Ferreira entre 2021 e 2023.
por RTP

Victor Lindelof reforça o Aston Villa

O internacional sueco foi oficializado esta segunda-feira pelo Aston Villa. 

O antigo jogador do Benfica chega ao clube de Birmingham a custo zero depois de ter representado o Manchester United nas últimas oito temporadas.
por RTP

Chelsea anuncia chegada de Buonanotte

O clube inglês anunciou esta segunda-feira a chegada de Facundo Buonanotte. O jogador vai para o clube londrino por empréstimo do Brighton. 

O argentino continua a ser emprestado depois de ter estado na última temporada no Leicester City, clube pelo qual conseguiu marcar seis golos e fazer três assistências.
por RTP

Rony Lopes reforça o Tondela

O jogador português, que representou o Farense na temporada passada, já faz parte da lista de inscritos do Tondela para a nova temporada. 

Rony Lopes pertencia aos quadros do Alanyaspor, treinado por João Pereira, e acabou por rescindir contrato, regressando à Liga Portuguesa. 

É a terceira passagem para Rony Lopes (formado no Benfica e Manchester City) no futebol português depois de ter estado também no Sporting de Braga, tendo ainda passagens por Lille, AS Monaco, Sevilla, Nice, Troyes e Olympiakos.
por RTP

Fotis Ioannidis oficializado como reforço do Sporting

Fotis Ioannidis é internacional pela Grécia AFP

O bicampeão nacional anunciou esta segunda-feira a chegada de Fotis Ioannidis para a frente de ataque. O jogador de 25 anos chega a Alvalade depois de um ano em que esteve sempre ligado ao clube verde e branco e assina até 2030.

O Sporting revelou, numa nota oficial, a chegada do avançado grego que assina contrato até 2030. O negócio foi realizado com o Panathinaikos por 22 milhões de euros mais três milhões em variáveis com o clube da liga grega a manter 25 por cento de uma venda futura.

A cláusula de rescisão é de 100 milhões de euros e junta-se ao colombiano Luis Suárez como opção para a frente de ataque após a saída de Viktor Gyokeres (para o Arsenal) e a mais que provável ida de Conrad Harder para o estrangeiro.

Ioannidis é internacional pela seleção grega. Leva 17 partidas e seis golos marcados pela equipa helénica. Depois de despontar no Levadiakos, Ioannidis chegou ao Panathinaikos na temporada 2020/21.

Em cinco temporadas completas, o jogador marcou 51 golos e fez 15 assistências. Esta temporada ainda fez cinco jogos, sem marcar qualquer golo.
por RTP

Mercado de transferências fecha esta segunda-feira

Depois de semanas de mexidas nos plantéis de vários clubes, o mercado de transferências está prestes a fechar. Na Europa e também em Portugal, os clubes fazem as últimas mudanças para preparar uma temporada que durará até maio e terá a partir de junho o Mundial de seleções de 2026. 

O Sporting anunciou esta segunda-feira Fotis Ioannidis e o Benfica está prestes a oficializar o internacional belga Lukebakio.

Siga aqui as últimas novidades do mercado de transferências tanto em Portugal como no futebol internacional.
