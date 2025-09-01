Mercado de transferências. As últimas contratações

No seu sítio oficial, o Atlético de Madrid anunciou a chegada do jogador Nicolás González por empréstimo da Juventus.





O internacional pela seleção argentina (43 jogos e seis golos) já realizou os testes médicos e representará os Colchoneros na temporada que já começou.

Nico is red and white ❤️🤍 pic.twitter.com/mXbsrK2ELA — Atlético de Madrid (@atletienglish) September 1, 2025



"O internacional argentino teve luz verde depois da realização dos teste médicos na Vithas - Invictum High Performance Sports Medicine Centre na Universidade Hospitalar de Madrid Arturo Soria antes de se deslocar para as infraestruturas do clube no Estádio Metropolitano", pode ler-se na nota do Atlético de Madrid.





O jogador de 27 anos começou a carreira no Argentino Juniors antes de rumar ao Estugarda. Seguiu-se a Fioretina antes da mudança para a Juventus. Nicolás González vai rumar a Espanha e jogar pelo Atlético, treinado por Cholo Simeone.