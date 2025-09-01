Mercado de transferências. As últimas contratações

Depois de semanas de mexidas nos plantéis de vários clubes, o mercado de transferências está prestes a fechar. Siga as últimas novidades em Portugal e no futebol internacional.
Mercado de transferências fecha esta segunda-feira em Portugal AFP
O clube de Madrid anunciou esta segunda-feira a contratação do argentino Nico González. O jogador deixa a Juventus e vai representar o Atlético na próxima temporada por empréstimo.
Nico is red and white ❤️🤍 pic.twitter.com/mXbsrK2ELA— Atlético de Madrid (@atletienglish) September 1, 2025
Facundo Buonanotte has arrived. ???? pic.twitter.com/8upPLft6aa— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2025
O bicampeão nacional anunciou esta segunda-feira a chegada de Fotis Ioannidis para a frente de ataque. O jogador de 25 anos chega a Alvalade depois de um ano em que esteve sempre ligado ao clube verde e branco e assina até 2030.
Fotis Ioannidis assina até 𝟐𝟎𝟑𝟎 🇬🇷 pic.twitter.com/Prkxb5voEB— Sporting CP (@SportingCP) September 1, 2025