Mundial 2022. Brasil nos oitavos apesar da derrota com Camarões. Veja o resumo da partida

Foto: Reuters

No Grupo G, o Brasil perdeu com o Camarões por 1-0 com um golo de Aboubakar já depois do minuto 90. A seleção brasileira que era a única que ainda não tinha sofrido qualquer golo evita assim defrontar Portugal nos oitavos de final.