Mundial 2022. Equador abre o campeonato do mundo com vitória. Veja o resumo da partida

Foto: Reuters

A abertura do Mundial 2022 aconteceu este domingo em Doha, no Catar. No jogo de abertura, o Equador dominou e triunfou sobre o anfitrião Catar e venceu por 2-0. A figura da partida foi Enner Valencia, que bisou no jogo.