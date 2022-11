Mundial 2022. Japão derrota a Alemanha. Veja o resumo da partida

Reuters

O Japão conseguiu uma nova surpresa no Mundial do Catar. Depois de ter sido dominada durante a primeira parte, a equipa nipónica virou o resultado do jogo e surpreendeu a Alemanha, vencendo por 2-1. Doan e Asano foram os heróis japoneses no Khalifa International Stadium.