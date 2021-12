Não existe qualquer acordo entre Jorge Jesus e o Flamengo

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, esteve reunido com os dirigentes do Flamengo, mas a RTP apurou que não há ainda qualquer acordo para o regresso do técnico português ao Brasil. O adjunto João de Deus confirmou o encontro, mas diz que Jesus quer cumprir o contrato com os encarnados até ao fim.