O Euro2024: o que saber sobre a competição?

São 24 as seleções qualificadas para este Europeu, o 17.º da história da UEFA, que se inicia com a fase de grupos. São seis grupos de quatro equipas e a primeira partida disputa-se esta sexta-feira. Em Munique, a Alemanha, seleção da casa abre as hostilidades frente à Escócia.Portugal, por sua vez, entrará pela primeira vez em campo a 18 de junho frente à Chéquia.



A fase de grupos vai durar até ao dia 26 de junho. As duas melhores equipas de cada grupo qualificam-se para oitavos de final e a estas juntam-se os quatro melhores terceiros classificados.





Foto: O Olympiastadion será o palco da final| Reuters





O Europeu será jogado em dez cidades da Alemanha. Berlim, Colónia, Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburgo, Leipzig, Munique e Estugarda receberão várias partidas do campeonato europeu. No dia 29 ade junho, três dias depois das últimas partidas da fase de grupos, inicia-se a fase a eliminar até ao dia 2 de julho. Daí até ao dia 14 de julho, a competição vai ter os quartos-de-final, as meias-finais e a partida final que vai consagrar o novo campeão europeu.

A fase de grupos





Portugal entrará em prova no dia 18 de junho. Sendo parte do Grupo F, o plantel treinado por Roberto Martínez vai defrontar a Chéquia na primeira partida, na cidade de Leipzig. O segundo jogo será frente à Turquia, em Dortmund, no dia 22 de junho. A fechar a fase de grupos da equipa lusa, Portugal vai a Gelsenkirchen defrontar a estreante Geórgia.





Foto: uefa.com



Os símbolos do Euro alemão

Esta bola apresenta a tecnologia “Connected Ball”, algo inédito em europeus, que vai permitir seguir todos os movimentos da bola e ajudar na tomada de decisão do vídeo-árbitro.







Foto: Reuters





Será em Berlim, no Estádio Olímpico, que será jogada a final, num recinto com capacidade para mais de 70 mil pessoas (o estádio com menor capacidade é o de Leipzig).Para além do grupo português, o Euro apresenta mais cinco grupos. Sendo a anfitriã, a Alemanha faz parte do grupo A, juntamente com a Escócia, Hungria e Suíça. No Grupo B, a Espanha terá de enfrentar a Croácia, a Itália (atual campeão da Europa) e a Albânia.O Grupo C coloca juntas as seleções da Eslovénia, Dinamarca, Sérvia e Inglaterra. No Grupo D, juntam-se as seleções da Polónia (apurada através do playoff), Países Baixos, Áustria e França. O Grupo E terá nas suas fileiras a Bélgica, a Eslováquia, a Roménia e a Ucrânia.Todas as grandes competições de futebol apresentam sempre símbolos ligados ao país (ou países) organizador. A bola oficial do Euro 2024 é a FUSSBALLLIEBE (significa “amor pelo futebol em alemão) e foi apresentada em novembro de 2023, no Estádio Olímpico de Berlim.Este Europeu apresenta também uma mascote. Albart é o nome do ursinho que é a imagem do Euro 2024. A personagem foi escolhida por votação de crianças em idade escolar por toda a Europa, através do programa Futebol nas Escolas da UEFA.A apresentação de Albart aconteceu em junho de 2023, num amigável entre a Alemanha e a Colômbia.Um Europeu também tem de ter um tema. O Euro 2024 junta três artistas: os italianos Meduza, o grupo norte-americano One Republic e a cantora Leony. Juntos criaram o tema “Fire”.