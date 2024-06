O sexto Europeu de Cristiano Ronaldo

A 12 e junho de 2004, Cristiano Ronaldo iniciava a sua jornada a representar Portugal em grandes competições internacionais. Depois da estreia em 2003, frente ao Cazaquistão, o jovem de 19 anos chamou a atenção de Luiz Felipe Scolari e foi chamado para fazer parte da seleção de Portugal que ia disputar o Europeu em casa.



Na altura, já Cristiano Ronaldo andava por Manchester, às ordens de Sir Alex Ferguson. No meio da chamada “Geração de Ouro”, Cristiano Ronaldo destacou-se pela juventude com que complementou a experiência de jogadores como Luís Figo, Deco ou Rui Costa.



O primeiro golo do agora capitão da seleção surgiu na primeira jornada da fase de grupos, frente à Grécia. Foi também o primeiro golo de Ronaldo com a camisola de Portugal mas de pouco valeu, já que a seleção perderia essa partida por 2-1. O número 17 da altura voltou a marcar frente à Holanda, nas meias-finais, mas no jogo derradeiro o que marcou foi o jovem, de lágrimas nos olhos, desiludido pela derrota portuguesa, novamente frente à Grécia.







Foto: Cristiano Ronaldo festeja com Jorge Andrade em 2004 | Reuters





Passados 20 anos, Cristiano Ronaldo prepara-se para jogar o sexto Europeu da carreira. Irá tornar-se no primeiro jogador a conseguir tal feito, sendo capitão de Portugal e recordista de internacionalizações (mais de 200 partidas) e de golos marcados por um país (há muito que ultrapassou a centena).





Foto: Cristiano Ronaldo festeja com o troféu do Euro 2016 | Reuters





Para além de ser o jogador com mais partidas em Europeus e mais golos (14 até agora), Cristiano Ronaldo pode vir a bater alguns recorde para além da sexta participação num campeonato da Europa. E além de jogar, se marcar, Cristiano Ronaldo tornar-se-á no goleador mais velho de sempre num Europeu.

Esteve presente em 2008, na despedida de Scolari. Já era capitão em 2012, quando as grandes penalidades eliminaram Portugal nas meias-finais frente à bicampeã Espanha e em 2021 (em 2020 a pandemia adiou o mundo) não foi além dos oitavos de final. Apesar da saída precoce, ainda foi o melhor marcador da competição com cinco golos.Uma viagem de 20 anos que teve como ponto alto o ano de 2016.. Depois de bater a anfitriã França com o mítico golo de Éder, Cristiano Ronaldo levantou o troféu após uma partida em que teve de sair lesionado, após entrada dura de Payet.Tendo em conta os números que mostrou esta temporada pelo Al Nassr, com 50 golos em 50 partidas disputadas, Roberto Martínez foi claro na sua vontade: CR7 continua a mostrar índices físicos invejáveis e será sempre um ativo muito importante para a seleção.Vinte anos depois, Ronaldo vai continuar a bater recordes e tenta capitanear a seleção portuguesa até um possível segundo título de campeão europeu. A partir de 14 de junho, tudo será possível.