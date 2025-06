Pedro Proença: "No silêncio vamos dando das respostas que temos de dar"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol considerou, em entrevista à RTP após o jogo perante a Alemanha, que a equipa está "de parabéns" e que esta foi a "resposta do talento português", que em duas semanas vai disputar "duas finais".

"No silêncio vamos dando das respostas que temos de dar", apontou.



Pedro Proença afirmou que, para Portugal, estar numa final "já começa a ser uma normalidade".



"Ainda há uma semana fomos campeões da Europa de sub-17. O presente está garantido, o futuro também", vincou, acrescentando que o futebol português "continua a fazer um grande trabalho".



Questionado sobre a continuidade do selecionador Roberto Martínez, o presidente do FPF realçou apenas que "o mister está a fazer o seu trabalho" e que alcançou uma vitória "extraordinária".



Considerou, por fim, que esta é !uma geração de ouro que merece o respeito que muitas vezes parece que não existe".