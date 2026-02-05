Desporto
Futsal
Portugal discute título europeu de futsal com Espanha
Portugal continua a escrever história no futsal internacional. A Seleção Nacional garantiu o passaporte para a final do Europeu após uma vitória categórica sobre a França, por 4-1.
Foto: Federação Portuguesa de Futebol
Com o talento luso em destaque, a equipa das quinas prepara-se agora para o derradeiro duelo, onde o grande objetivo é um só: conquistar o inédito e ambicionado tricampeonato europeu.
Um jogo realizado na Arena Stozice, em Ljubljana, na Eslovénia, e que serviu para carimbar a quarta presença final de Portugal numa final do Euro, depois de 2010, 2018 e 2022.
De recordar que Portugal é bicampeão em título e joga a final, no sábado, às 18h30, frente a Espanha.
