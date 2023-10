Portugal-Eslováquia. Bruno Fernandes fala em "realizar de mais um sonho"

Depois do jogo da Seleção frente à Eslováquia, esta sexta-feira no Estádio do Dragão, Bruno Fernandes congratulou Portugal pela vitória e por ter cumprido "o primeiro objetivo" para o apuramento para o Europeu.

"O primeiro objetivo está cumprido", começou por dizer Bruno Fernandes em entrevista à RTP, quando questionado sobre o apuramento para o Europeu.



O médio da Seleção Portuguesa de Futebol lamentou o facto de, na segunda parte do jogo, a equipa ter sofrido golos, mas repetiu que o "objetivo principal foi cumprido".



"Na segunda parte, criámos grandes oportunidades onde podíamos ter feito mais golos. Mas o objetivo está cumprido", acrescentou o jogador. "É o realizar de mais um sonho, de poder estar provavelmente numa próxima fase do Europeu".



Sobre a cumplicidade com Cristiano Ronaldo nas assistências, Bruno Fernandes assumiu "que sempre houve" e que o capitão "é um jogador fácil de assistir".



"Toda a gente sabe que o Cristiano tem golo, tem um faro especial dentro da área. É um jogador diferenciado e nós sabemos que ele é capaz de fazer golos, independentemente do jogo", comentou, referindo que sabe que Ronaldo é "um jogador muito importante dentro da área e que pode causar muitos problemas"