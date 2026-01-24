Portugal goleado pela França no Europeu de Andebol

Na cidade dinamarquesa de Herning, o jogo foi de sentido único, com os gauleses, coroados em 2006, 2010, 2014 e 2024, a apresentaram-se tremendamente eficazes perante o guarda-redes luso Gustavo Capdeville, que só via as bolas a passarem por ele – sofreu 10 golos em outras tantas tentativas nos primeiros minutos.



Muito permissivos e sem a agressividade exigida na defesa para jogar ‘olhos nos olhos’ com um adversário como a França, os portugueses também não apresentavam soluções no ataque para inverter o rumo na Jysk Bank Boxen.



À passagem do minuto 20, e numa altura em que o jogo já estava quase fechado no que ao vencedor dizia respeito (20-9), os franceses falharam, finalmente, o primeiro remate, por Benoit Kounkoud, com Pedro Tonicher a fazer um boa ‘mancha’ ao ponta ‘canhoto’.



A equipa comandada por Guillaume Gille não quis abrandar o ritmo e terminou o ‘passeio’ do primeiro tempo com 28 golos marcados, um novo recorde de remates certeiros em Europeus só na primeira parte, contra os 15 dos ‘heróis do mar’.



Sem argumentos para lutar de igual para igual, o melhor que os lusos conseguiram foi encurtar distâncias no segundo tempo, porque a França começou a gerir a ‘gorda’ vantagem e Gustavo Capdeville ‘sacou’ algumas bolas entre os postes.



Resignado com a derrota no jogo que teve o maior número golos de sempre num Europeu (84), Paulo Jorge Pereira utilizou jogadores que não costumam ter muitos minutos, casos do lateral João Gomes e o pivô Ricardo Brandão, enquanto o central Filipe Monteiro e o lateral Gabriel Cavalcanti viram todo o desafio do banco.



Na segunda-feira, os ‘heróis do mar’ defrontam os noruegueses, seguindo-se os espanhóis, na quarta-feira, naquele que será o último desafio da ‘main round’.



Jogo na Jyske Bank Boxen, em Herning.



França - Portugal, 46-38.



Ao intervalo: 28-15.



Com arbitragem dos bósnios Amar Konjicanin e Dino Konjicanin, as seleções alinharam e marcaram:



- França (46): Lenne (2), Minne (3), Mem (8), Prandi (4), Descat (4), Fabregas (6) e Konan (2). Jogaram ainda Bos (1), Richardson (5), Tournat (4), Bolzinger, Kounkoud (1), Nahi (2), Zaepfel, Briet (4) e Desbonnet.



Selecionador: Guillaume Gille.



- Portugal (38): Gustavo Capdeville, Salvador Salvador (5), Luís Frade (5), Miguel Neves (4), Vitor Iturriza (5), António Areia (3) e Diogo Branquinho (5). Jogaram ainda Leonel Fernandes, João Gomes, Ricardo Brandão (5), Martim Costa (1), Pedro Tonicher, Francisco Costa (4) e Rui Silva (1).



Selecionador: Paulo Jorge Pereira.



Assistência: 11.807 espetadores.



(Com Lusa)