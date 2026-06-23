Portugal tem a "obrigação" de vencer o Uzbequistão, diz João Cancelo

“O importante é ganhar. Temos essa obrigação. Queremos fazer um grande jogo, um jogo atrativo e sair com a vitória. Não temos margem de erro e temos de entrar com tudo para ganhar. É nos momentos difíceis que os grandes jogadores têm de responder”, afirmou João Cancelo na segunda-feira.



O lateral, que falava em Houston, nos Estados Unidos, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da segunda jornada do Grupo K, assumiu que a seleção nacional falhou na estreia com o República Democrática do Congo (RDCongo) e que a exibição realizada perante os africanos ficou muito longe do potencial da equipa.



“Nesse jogo, não tivemos qualidade com bola. Não criámos oportunidades de golo e isso não é normal para uma equipa como a nossa. Nós sabemos que falhámos. Tínhamos a obrigação de ganhar”, referiu o jogador de 32 anos.



Cancelo, que pode hoje somar o jogo 70 por Portugal, confessou que o dia a seguir após o encontro da primeira jornada foi difícil para os jogadores e que algumas críticas à equipa chegaram ao balneário da seleção nacional.



“Há cinco anos se calhar ligava um bocado mais [às críticas]. Entretanto cresci, aprendi, mas mesmo assim chegam aos ouvidos algumas coisas. Nós sabemos que se falharmos, as críticas vão cair em cima de nós. Mas, isso é normal. Somos nós que jogamos”, explicou.



Nesse sentido, Cancelo destacou a atitude de Cristiano Ronaldo e a forma como reage quando por vezes é apontado como dos principais responsáveis por um mau resultado de Portugal.



“O Cristiano não precisa de provar nada a ninguém. Ele sabe o que é e o que representa para o seu país”, disse.



Sobre o Uzbequistão, o lateral destacou a organização da equipa da Ásia Central, a viver a sua estreia em Campeonatos do Mundo, e a rapidez dos jogadores que tem no ataque.



“Quando estava no Al Hilal, joguei contra equipas do Uzbequistão e é um país que claramente está a evoluir no futebol. Vai ser difícil”, alertou Cancelo.



A seleção lusa defronta hoje o Uzbequistão, no Estádio NRG, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00 em Lisboa) e que será dirigida pelo marroquino Jalad Jayed.



O Grupo K fica fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho em Lisboa).



Após a primeira jornada, a Colômbia lidera o agrupamento com três pontos, seguida de Portugal e RDCongo, ambos com um, enquanto o estreante Uzbequistão ainda segue sem pontos.



(Com Lusa)