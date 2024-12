O Benfica decidiu não pedir a abertura de instrução no processo dos e-mails. Prefere avançar diretamente para o julgamento.

O clube da Luz explica que há dois motivos para esta decisão: as limitações probatórias inerentes à fase de instrução e o arrastamento temporal no processo.



O Benfica reitera que vai pedir a absolvição. A SAD do clube é acusada de corrupção ativa e fraude fiscal.



O ex-presidente Luís Filipe Vieira e o antigo assessor jurídico Paulo Gonçalves respondem por corrupção ativa e oferta ou recebimento indevido de vantagem.