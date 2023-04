Um remate certeiro de Paulo Vitor deu a vitória ao Rio Ave sobre a equipa surpresa deste campeonato. O Rio Ave, que acabou com 10, por expulsão de Pantalon, aos 90+6 minutos, saltou, provisoriamente, do 12.º para o 10.º lugar, agora com 38 pontos, enquanto o Arouca manteve-se em quinto, com 48.