Ronaldo 40 anos. "Um orgulho. E tudo o que faz é com amor"

O jogador natural da Madeira continua a ser uma referência no mundo do futebol, a somar vitórias, recordes e troféus, e muitos dos turistas que visitam a ilha da Madeira fazem questão de passar pelo Museu CR7

Prémios individuais (Fonte: Wikipédia)



Bola de Ouro: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017

Melhor jogador do mundo pela FIFA: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017

Onze d'Or: 2008, 2017

Onze d'Argent: 2007, 2009 e 2012

Melhor jogador do mundo pela FIFPro: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017

Prêmio especial FIFA: Jogador com mais golos Internacionais na História

Melhor jogador do mundo pela revista World Soccer: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017

Melhor Jogador da UEFA na Europa: 2013–14, 2015–16, 2016–17

Melhor Jogador de Clubes da UEFA: 2007–08

Bota de Ouro da UEFA: 2007–08, 2010–11, 2013–14, 2014–15

Avançado do ano da UEFA: 2007–08, 2016–17, 2017–18

Prémio FIFA Ferenc Puskás: 2009

CNID (Melhor desportista português do ano): 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018

Jogador do ano da Federação Portuguesa de Futebol: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Jogador do século da Federação Portuguesa de Futebol

Melhor jogador do mundo pela FIFPro: 2008

Melhor jogador jovem do mundo pela FIFPro: 2004

Melhor jogador do mundo pela Eurosport: 2016

Melhor jogador do mundo pela Goal 50: 2008, 2012, 2014, 2016, 2017

Melhor jogador do mundo pela revista FourFourTwo: 2008, 2013, 2014, 2016

Melhor jogador do mundo pelo portal dongqiudi: 2016, 2017

Melhor jogador do mundo pela ESPY Awards: 2018

Jogador do ano pelo Bleacher Report: 2013

Jogador do ano pelo The Guardian: 2014, 2016

Jogador do ano pelo Marca: 2014, 2016

Melhor jogador da história da Premier League pela Press Association

Jogador do ano pela Globe Soccer Awards: 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019

Jogador do ano pelo L'Équipe: 2016

El País - Rei da Europa: 2008, 2013, 2014, 2016

Trofeo Bravo: 2004

Sir Matt Busby Player of the Year: 2003–04, 2006–07, 2007–08

Futebolista Jovem do Ano pela PFA: 2006–07

Futebolista do Ano pela FWA: 2006–07, 2007–08

Futebolista do Ano pela PFA: 2006–07, 2007–08

Melhor jogador da Premier League: 2006–07, 2007–08[carece de fontes]

Jogador do mês na Premier League: Novembro de 2006, Dezembro de 2006, Janeiro de 2008, Março de 2008 e Setembro de 2021[24]

Troféu EFE: 2012–13

Seleção da década - 2000 (Sports Illustrated)

Troféu Alfredo Di Stéfano: 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2015–16

Troféu Pichichi: 2010–11, 2013–14, 2014–15

Melhor atleta eleito pela ESPY Awards: 2014, 2016

Melhor avançado do ano pelo portal Goal.com: 2016

Jogador do mês da La Liga: Novembro de 2013, Maio de 2015, Maio de 2017

El Mundo - Melhor jogador estrangeiro da La Liga: 2013

MVP da La Liga: 2012-13

Jogador mais popular da La Liga: 2014-15

Melhor avançado da La Liga: 2013–14

Melhor jogador da La Liga: 2013–14

Melhor golo da La Liga: 2013–14[31]

Atleta europeu do ano: 2016, 2017

Melhor golo da Liga dos Campeões da UEFA: 2017-18

Melhor golo da Liga dos Campeões da UEFA por analistas: 2017-2018, 2018-19

Globe Soccer Awards golo do ano: 2018

Melhor jogador da história: Revista France Football, Emissora Al Jazira, Jornal MaisFutebol

Melhor golo da Liga das Nações da UEFA: 2018–19

Prémio jogador lenda pelo jornal Marca: 2019

Melhor jogador do Série A: 2018–19

Melhor atacante do Série A: 2020–21

Gran Galà del Calcio: (Melhor jogador): 2019, 2020

Jogador do Mês da Serie A: Janeiro de 2020,[47] Novembro de 2020[48]

Futebolista do Ano da Juventus: 2019–20, 2020–21[49]

Prémio Golden Foot: 2020[50]

Melhor marcador do mundo pela IFFHS: 2011, 2013, 2014, 2015,2023

Melhor marcador internacional do mundo pela IFFHS: 2013, 2014, 2016, 2017, 2019

Melhor marcador dos campeonatos de primeira divisão do mundo pela IFFHS: 2014, 2015,2020

Melhor Jogador da UEFA pela IFFHS: 2020

Melhor marcador nacional do século pela IFFHS: (2011-2020)

Melhor marcador internacional do século pela IFFHS: (2011-2020)

Melhor marcador do mundo na década pela IFFHS: (2011-2020)

Melhor marcador do mundo no século XXI pela IFFHS

Melhor marcador de todos os tempos pela IFFHS

Jogador com mais partidas no século XXI - IFFHS

Melhor jogador do século XXI: Globe Soccer Awards

Jogador do mês do Campeonato Saudita: agosto de 2023

2.º melhor jogador da década (2011-2020) - IFFHS

Melhor jogador do Médio Oriente pela Globe Soccer Awards: 2024

¹ e ²: Os prémios de Bola de Ouro da FIFA e Melhor Jogador do Mundo pela FIFA são equivalentes, porém, após o primeiro ter sido fundido com o extinto prêmio Ballon d'Or, entregue pela France Football, passou então a ter nova nomenclatura de Bola de Ouro em 2016 os prêmios voltaram a serem entregues separadamente como The Best e o retorno do Ballon d'Or.